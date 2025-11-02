快訊

老師2度家訪揪出「家內性侵」 狼父落跑8年 高院判7年2月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名男子9年前性侵就讀國一的大女兒，女兒事後因焦慮、沮喪而曠課，輔導老師兩度到家訪查，妻子告知女兒遭丈夫侵害，老師通報並安置女學生。男子逃亡多年才被緝獲，一審依對未滿14歲女子犯強制性交罪判男子8年徒刑，台灣高等法院減為7年2月刑。

這名男子2016年3月間在住處先支開小女兒，再叫大女兒進臥室，大女兒遭父親性侵得逞。

大女兒遭侵犯後不再上課，學校教官與輔導老師找上家門，覺得有蹊蹺，但女學生支支吾吾地說「逃家被打」。老師家訪後女學生依舊未到校，班導師和兩名輔導老師再次家訪，母親才說出大女兒被丈夫性侵一事，老師隨即帶女學生報案。

家庭暴力暨性侵害防治中心調查，女學生有焦慮、害怕、沮喪、低自尊、退縮等身心狀況，母親也表示大女兒在吐露心事前一直哭，她質問丈夫，丈夫僅說「有不小心摸到胸部」。

男子在法院審理期間，只承認有和女兒同住，矢口否認強制性交。他辯稱是因管教太嚴格，干涉女兒交友，大女兒對他很反感，才把「家暴」講成性侵。

法院調查當年國中的輔導紀錄，老師寫下第一次家訪時，女學生說「不想講那麼多」，兩天後第二次家訪，她才表示遭性侵。因有醫院的驗傷診斷證明佐證，法官認為被害人不可能將家暴和性侵混為一談，男子在偵訊時也承認和大女兒的感情很好、「女兒很乖」，誣陷之說不可採。

一審認為男子身為人父，卻沒好好照顧女兒，反而為了滿足性慾而性侵發育中的女兒，造成她終身難以磨滅的陰影，判他8年徒刑。二審雖撤銷原判決，但仍認定男子強制性交，判他7年2月徒刑。

