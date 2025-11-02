幼童性侵猥褻案通報2年半達1247件 警建議「身體自主權」教育應下移

台北市幼兒園女園長之子毛畯珅因強制性交、猥褻及拍攝兒童性影像，45名幼童受害，最高法院、台北地院今年分別判毛28年8月徒刑定讞及30年徒刑；去年底北市陳姓教保員也因猥褻4名幼童，一審遭判8年。警政署統計近2年半未滿12歲幼童因「性交猥褻」成為被害人的通報件數達1247件，數量遠超過幼童因駕駛過失事故報案的863件。

司法院未針對幼童遭性侵害案件做常態統計，不少官員聽到數字也覺得詫異。有法官指警方的數字為「受理」件數，檢察官可能處分不起訴，到了法院有些案件可能又因證據不足而判無罪，直接將警方統計數字當作性犯罪件數有盲點，當然也可能有黑數。

警政署統計2023年至今年上半年，幼童「性交猥褻」被害人數從2023年的496人，到去年攀升到546人，今年上半年則有205人；換句話說，每季平均超過百名幼童遭受性侵或猥褻，不但是幼童被害的最多案件，2年半下來更超過千名幼童受害。

統計顯示，近2年半幼童受害案類，以性交猥褻居冠，有1247件，一般傷害1186件居次，駕駛過失863件排第三，幼童性犯罪通報數量超越被認為常見的傷害與交通類型。

今年上半年的性交猥褻受害幼童有205人，占去年四成，看似趨緩，但今年第二季受害有117件，較第一季88件增加三成三。

負責婦幼案件的王姓警官指出，幼童性交猥褻案件，家庭與熟人環境成為主要風險，他認為國內性教育「身體自主權」與通報「安全求助」，應往下移動至幼兒園及低年級階段。以往案件顯示，低齡族群性侵害案件的加害人多為熟識者，包括家人、鄰里與照顧者，並非陌生人突襲，他指出「當性暴力風險比交通事故還高，代表社會對家庭與校園場域的監督仍有死角。」