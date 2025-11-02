6歲起被爸爸性侵7年...困惑「是回報的方式？」 亂倫父二審減為14年刑

台北市一名男子將女兒視為禁臠，從她6歲起性侵長達7年，女兒痛苦到自殘，男子仍亂倫。台北地院依對未滿14歲女子強制性交等11罪判男子20年徒刑，案經上訴，台灣高等法院因認定犯罪事實與一審有出入，改判男子14年徒刑。

高院表示，依照卷內事證，其中3項被訴強制性交罪僅能認定是強制猥褻，因此撤銷改判，應執行刑亦因而改變。

被害人今年僅14歲，她從2017年到2024年共11次遭父親侵犯。

檢察官指控，男子前年7月至8月在住處客廳，以取走女兒手機且不為女兒繳交手機費等方法，強迫查看她下體。同年10月21日凌晨5點，男子在家中客廳拍攝3張女兒私密處；12月14日晚間，女兒因長時間受虐而自殘，之後女兒身著浴巾，父親再次查看下體，以手指侵犯。

台北地院審理時，男子僅承認拍攝過女兒下體，辯稱是她大腿有蜂窩性組織炎，經過女兒同意而拍下病徵。女兒表示，父親碰她身體印象深刻的部分約有10次，第一次發生在國小一年級。

女兒的國中導師表示，女學生可以具體說出遭侵犯的時間點、在何狀況下父親對她做出的什麼行為，描述的時候是哭泣的，也不理解「為什麼電視上劇情不可思議的狀況會發生在她身上？」女學生甚至認為接受父親的侵犯是「回報父親」的方式，國小上了健康教育課，她知道這樣的行為不妥，很掙扎該說還是不該說。