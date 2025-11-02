「家內性侵」匪夷所思 法官多不問加害動機...講了也不一定是真的
司法院統計，各地方法院前年判妨害性自主相關法條被告有罪為1432件，去年增為1508件，今年1至9月有1174件，但統計未區分被害人年紀、性別。有法官表示，不同於毒品危害防制條例訂有減刑條件，「家內性侵」的加害人大多「否認到底」，尤其是猥褻案不像性侵可能留下生物跡證，若無補強證據很難定罪。
司法院計算強制性交、強制猥褻、乘機性交或猥褻、與幼年男女性交或猥褻、利用權勢性交或猥褻等案類，這兩年多來有逐年略增趨勢，但無從分析被害者為幼童的人數。吳姓法官表示，法官是針對被告有無檢察官起訴的犯行判斷，不太會去問「為什麼對自己的小孩下手？」；王姓法官也說不會問加害人的動機，「講了也不一定是真的」，但目的就是要滿足性欲。
吳姓法官觀察，有些父親還存在「小孩是我生的、可以支配他們」的認知，小孩懵懂，以為「不能反抗」或是「要孝順」，讓家內性侵屢有所聞。
北部一名女學生從6歲起即遭父親性侵，期間長達7年。女兒不解「為什麼電視上劇情不可思議的狀況會發生在我身上？」，甚至認為接受父親的侵犯是「回報父親」的方式，直到國小上了健康教育課才知道這樣的行為不妥，卻掙扎該說還是不該說。
台北地院依據女兒同學、師長證詞，還原當年受害反應，依對未滿14歲女子強制性交等罪判父親20年徒刑，台灣高等法院認定的犯罪事實與一審有出入，改判刑14年。
另一名男子9年前性侵就讀國一的大女兒，女兒事後因焦慮、沮喪而曠課，輔導老師兩度到家訪查，妻子告知女兒遭丈夫侵害，老師通報並安置女學生。男子逃亡多年才被緝獲，一審判男子8年徒刑，高院減為7年2月刑。
這兩起案件的被告都否認犯行，皆辯遭女兒誣陷。一名鄭姓法官坦言這類案件不好辦，因通常只有被害人單方面的指控，再者受害時年紀小，等到長大了要提告，時間和細節可能已記不得。鄭說，被控「獸父」相當不名譽，被告多不會認罪。
