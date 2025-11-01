賣場大夜收銀員約15歲網遊玩家開房 賠錢緩刑工作也沒了
郭姓男子去年經由網路遊戲，與少女玩家結識，雙方聊了大半個月，認為有機會約她上旅館，事後遭少女雙親提告，桃園地院進行簡易判決，依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，判3月，緩刑3年期間付保護管束，並依調解內容分期賠30萬元，可上訴。
犯罪事實指出，郭男與15歲少女於2024年5月間，經由網路遊戲結識他隊的玩家，雙方以通訊軟體Messenger聯絡聊天，除分享密技也聊私事，郭男明知這名玩家年僅15歲，身心尚未成熟，也欠缺完全的性自主判斷能力，2人竟於同年6月1日中午12時，共赴龜山區汽車旅館，雖然未違背少女意願發生性關係；事後遭少女母親發現2人對話不正常，雙親憤而向婦幼警察隊提告。
郭於警詢、偵查中供述均坦承認識少女時，就知道她只有15歲，也坦承雙方有過性行為，在法院進行準備程序同樣自白犯罪，經地院合議庭裁定由受命法官獨任逕行簡易判決處刑。
法官審酌，被告明知道少女僅15歲，性方面的認知和自主能力還不成熟，卻仍與她發生性行為，對她的身心健康和人格發展造成負面影響，這樣的行為是不應該的；考量被告事後坦承犯行，並與被害人及告訴人達成賠償30萬元和解，目前正分期付款中，態度算配合。
再加上被告之前在賣場大夜班當收銀員，目前失業，家中經濟困難，需照顧癌末父親等情狀，以及他已經認錯悔過，告訴人也放棄其他民事賠償請求並同意給予緩刑機會，法院綜合後，量處適當之刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言