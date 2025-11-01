賣場大夜收銀員約15歲網遊玩家開房 賠錢緩刑工作也沒了

郭姓男子去年經由網路遊戲，與少女玩家結識，雙方聊了大半個月，認為有機會約她上旅館，事後遭少女雙親提告，桃園地院進行簡易判決，依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，判3月，緩刑3年期間付保護管束，並依調解內容分期賠30萬元，可上訴。

犯罪事實指出，郭男與15歲少女於2024年5月間，經由網路遊戲結識他隊的玩家，雙方以通訊軟體Messenger聯絡聊天，除分享密技也聊私事，郭男明知這名玩家年僅15歲，身心尚未成熟，也欠缺完全的性自主判斷能力，2人竟於同年6月1日中午12時，共赴龜山區汽車旅館，雖然未違背少女意願發生性關係；事後遭少女母親發現2人對話不正常，雙親憤而向婦幼警察隊提告。

郭於警詢、偵查中供述均坦承認識少女時，就知道她只有15歲，也坦承雙方有過性行為，在法院進行準備程序同樣自白犯罪，經地院合議庭裁定由受命法官獨任逕行簡易判決處刑。

法官審酌，被告明知道少女僅15歲，性方面的認知和自主能力還不成熟，卻仍與她發生性行為，對她的身心健康和人格發展造成負面影響，這樣的行為是不應該的；考量被告事後坦承犯行，並與被害人及告訴人達成賠償30萬元和解，目前正分期付款中，態度算配合。