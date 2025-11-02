快訊

孩童認知不明 「長大才知自己被侵犯」

聯合報／ 記者廖炳棋王宏舜／台北報導

兩年半全國有超過千名幼童受害，林姓警官認為數據高可能有媒體效應因素，例如毛畯珅案曝光後，家長、學校重視，報案數可能增加。有法官發現，不少性侵猥褻案發生在經濟弱勢家庭，母親地位也相對弱勢，但不代表高社經地位家庭就沒問題；也有法官指這類「密室犯罪」因證據有限、孩童記憶或認知不明，不易審理。

以新北市某國中特教老師侵犯女學生案為例，老師被控在學校女廁親吻、撫摸並性侵，又兩度與女學生約在公車亭見面，連續犯案，基隆地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判他八年徒刑。但台灣高等法院僅認老師在公車亭猥褻一次，改判二年六月刑，一、二審認定落差極大。

王姓警官認為應從家庭及學校教育著手，除教導幼童身體自主權的意識，更要讓幼童理解人際關係間的分寸。他說，幼童因性交猥褻受害，通報到警察單位時其實已經來不及，社政及教育機關應加強教育幼童的觀念，並落實預警及通報機制。

王姓警官根據接觸的案件分析，幼童因性交猥褻被害，受害場域多在家庭及學校，加害人多為熟識族群，除同輩的堂表親屬、同學，更有老師或直系親屬的父親、阿公等人；小朋友有時不知嚴重，或因為害怕、好奇、被哄騙等原因，沒有捍衛身體自主權，導致加害人變本加厲，很多被害人，是長大才知自己被侵犯。

李姓銀行女行員，回憶起小時候堂哥常以打鬧為由抱住她，還故意上下其手，當時她以為是單純玩鬧、「正常行為」，直到讀國中才知堂哥的行為已是侵犯。

女行員說，現在小朋友早熟，甚至在幼兒園時就會說自己交了男朋友，小朋友不知道「男女朋友」的真正意義與界線，若未灌輸正確觀念，從電視、網路看到情侶的交往情節，可能誤以為過多的身體接觸是正常的，會讓別有用心者有可乘之機。

