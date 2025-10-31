聽新聞
監視器全都錄 80歲翁「假挑水果趁機摸臀」性騷擾判拘役30天
新竹80歲林姓老翁去年1月20日在竹市一家蔬果攤位前，看到一名女性彎腰選購木瓜，他假裝在挑水果時靠近該女，以右手觸摸女子左臀部得逞，女子當場氣得報警偵辦，新竹法院依違反性騷擾防治法判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。
判決書，逾80歲的林姓老翁在去年1月20日9時5分許，在新竹市蔬果攤位前，見女子彎腰選購木瓜，竟意圖性騷擾，乘人不及抗拒，假意觀看水果，挨近該女，並以右手觸摸女子左臀部得逞。
林姓老翁矢口否認犯行，辯稱他沒有摸，他的臉是朝水果攤是要選購水果，就算有摸到，也沒注意、不知道等。不過，法官調查，林姓老翁告若要選購水果，應係靠近水果以便挑選，而非故意挨近女子。加上蔬果攤前空間甚大，當時選購人潮不多，林翁盡可往無人在旁之處，以便從容挑選，而非緊靠女子臀部，有監視錄影畫面可佐證，堪認林翁所辯，不足採信。
法官審酌，林姓老翁未思尊重女性，對女子性騷擾行為，顯不尊重他人身體自主權，造成告訴人難以磨滅的陰影，殊值譴責；惟念其犯後尚知坦承犯行，態度尚可；林翁當庭頻向告訴人道歉、表達歉意，參酌林姓老翁無犯罪科刑紀錄，判決拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，1年內接受法治教育課程2場次。
