台中女學生社群遭同校「匿名留言性騷擾」 怒轟校方處理消極

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

沙鹿高工日前驚爆校園性騷案件，郭姓女同學的IG，疑遭另名學生匿名留言騷擾後，本月28日已通報校方生活輔導組介入處理後，因不滿學校消極的處理態度，昨天情緒性波動大，因而在「脆threads」上留言，認為對方已令她深感悲憤與痛苦，要求盡速查出騷擾者的身分。校方表示，已完成通報，追查留言者的身分。

沙鹿高工郭姓同學在threads指控表示，本人就讀於沙鹿高工近日期間，曾遭受性騷擾事件。此事對本人身心造成深遠影響。已依程序向校方的教官反映，校方雖然受理，但過程中的消極與推諉，令她深感悲憤與痛苦。

郭姓同學強調，她鄭重宣示絕不以自我傷害或結束生命的方式作為對事件的回應；本人之情緒困擾，源於遭受不公與失措之對待，並非因自身過錯；本人仍將珍惜生命，並堅定要求學校依法保障學生安全與尊嚴，落實應有之調查與保護程序。

郭姓同學並說，「此份聲明，非為形式之文字，而是本人以理性與尊嚴作出的生存宣告，希望貴校不要剝奪我的權益。生命不應被漠視，受害者的沉默，不應被視為平息。我願以此聲明，表達我對自身生命的尊重，亦期盼校方正視事實，還我一個公正、安全與有尊嚴的學習環境。」

沙鹿高工指出，很遺憾這樣的事情發生，目前校方生輔組已再次約談郭姓同學中，已向教育局完成校方通報，目前正在追查留言者的身分，並未推諉事實的查核。

台中市教育局說明，這名學生疑似遭到性騷擾案件，教育局已督導學校依規加速調查，盡早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦；教育局也督促要求學校對該生啟動輔導措施，提供心理輔導與支持。

沙鹿高工郭姓女同學疑遭另名學生匿名留言騷擾後，雖已通報校方介入處理後，因不滿學校消極態度，昨天在「脆threads」上留言。圖／翻攝自學校網路
沙鹿高工郭姓女同學疑遭另名學生匿名留言騷擾後，雖已通報校方介入處理後，因不滿學校消極態度，昨天在「脆threads」上留言。圖／翻攝自學校網路
沙鹿高工三年級郭姓女同學疑遭另一名學生匿名留言騷擾後，雖已通報校方介入處理後，因不滿學校消極態度，昨天在「脆threads」上留言。圖／翻攝自郭姓同學的脆threads
沙鹿高工三年級郭姓女同學疑遭另一名學生匿名留言騷擾後，雖已通報校方介入處理後，因不滿學校消極態度，昨天在「脆threads」上留言。圖／翻攝自郭姓同學的脆threads

