港都越式春色沒了 3馬伕媒介越南妹下海賣淫被抓判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市警方查獲3名伕與「港都」、「夜來香」應召站合作，媒介逃逸的越南籍女移工下海賣淫，警方還查出有應召女接客次數破百次，馬伕光抽成每次200元馬伕費就賺進上萬元，法官審理後認定3名馬伕犯圖利媒介性交罪，分別判處4到6個月刑期。

判決書指出，3名馬伕至少從2019年開始就與經營「港都」、「夜來香」應召站的雞頭一同媒介女子下海賣淫，並且在外招攬自願與男客人從事性交易的逃逸越南籍女移工，幾人在高雄共同經營應召事業，負責安排賣淫女子住宿、聯繫接送。

警方先是查獲綽號「咪咪」的越南賣淫女子非法居留，並從應召站通訊記錄中發現還有名為「甜甜」、「小三」、「美玲」、「薇薇」、「小玲」、「寶寶」等多名女子賣淫，每次接客完後，都要先上繳600至750元不等的抽頭費給應召站，並給馬伕200至400元不等的馬伕費，其餘才是賣淫女子賺到手的皮肉錢。

去年2月26日警方執行搜索，3名馬伕遭查獲後坦承不諱，坦承有在外招攬越南籍女子下海賣淫，而遭移送法辦。檢察官查出，這幾名馬伕光馬伕費就賺進數萬元，還有賣淫女子的賣淫紀錄次數破百次，認為幾人涉嫌人口販運、組織犯罪。

不過高雄地院法官審理後認為，馬伕並沒有逼人下海為娼，也沒有用強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、催眠術等方式逼女子跟男客人性交易，因此不違反人口販運，但仍觸犯共同犯圖利媒介性交罪，分別處有期徒刑4到6個月有期徒刑，可易科罰金，仍可上訴。

高雄地院。圖／本報資料照
賣淫 應召站 性交易

