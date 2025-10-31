龍洞灣某浮潛店更衣室女淋浴 噁男竟高舉手機隔壁偷拍遭判刑

蔣姓男子去年9月1日上午到新北市貢寮區龍洞灣某家浮潛店更衣室更衣時，發現與與隔壁更衣室的間隔牆並未延伸至天花板，高舉手機錄影拍攝隔壁女子淋浴、更衣性影像。法官日前依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，蔣男去年9月1日上午9時20分許，在新北市貢寮區龍洞灣某家浮潛店更衣室更衣時，見與隔壁更衣室的間隔牆並未延伸至天花板，留有空間可互通，持iPhone 13手機開啟錄影功能，高舉手機自他所處更衣室上方朝隔壁更衣室攝錄。

該浮潛店有整排更衣室相連，蔣男的隔壁更衣室當時有一名女子正在更衣室淋浴、更衣，他偷拍行徑被發現後被害人報警，警方查扣手機，蔣男偵訊時坦承。警方依無故攝錄他人性影像罪送辦。

法官指出，所謂性影像指內容有影像或電磁紀錄，性器或客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，或他與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的行為。經查蔣男持扣案iPhone13手機，伸向A女所在更衣室，攝錄其赤裸更衣及身體隱私部位，客觀上足以引起性慾或羞恥，屬於性影像。

法官審理指出，蔣男與被害女子素不相識，為滿足自己窺視他人隱私慾望，利用更衣室場地設計瑕疵，擅自持手機攝錄性影像，侵害被害人性隱私，嚴重破壞其對外在空間的信賴與安全感，影響被害人心理健康，行為非常實不可取。並非一開始就坦承犯行，也未取得被害人諒解，因此判處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

據一名資深潛水教練表示，浮潛海域浮潛店的更衣淋浴室多可自由出入，有的浮潛店並沒有分區分男或女使用，因此多是男女共用，有的上方留有空間互通，高舉手機偷拍到隔壁他人影像屬違法行為。