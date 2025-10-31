通訊行女員工如廁遭偷拍 幕後黑手竟是老闆…下場曝
鄭姓男子3年前在台南北區開設通訊行，竟在1樓廁所內裝設針孔攝影機，偷拍女員工如廁過程，後來被發現，他原本否認偷拍，但該廁所會上鎖，只有鄭及女員工會進入使用，並在手機內發現偷拍影片後才認罪。台南地院法官認鄭無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月。
女員工報警指稱，2022年4月18日下午4時44分許在通訊行廁所如廁中遭人偷拍。她說，該廁所會上鎖，只有她與老闆會進入、使用；通訊行廁所會上鎖，鑰匙是由櫃台人員保管。證人也於警詢及偵查中證述，偷拍影片是在鄭持用手機內發現的。
鄭坦承是該通訊行負責人，且該影像拍攝地點是通訊行廁所，同時，該影像儲存位址，在他持用手機的「LOOK CAM」應用程式內。縱使諸多證據均指向鄭，他於偵查中及準備程序前期均否認犯罪，直至證據確鑿才認罪。
台南地院審酌，鄭為滿足個人私慾，竟於其所經營通訊行廁所內裝設竊錄裝置，並竊得女員工如廁影像，嚴重侵害隱私，並使她留下深遠且不可抹滅陰影。又衡酌他犯罪動機、目的、手段，以及犯後未能取得告訴人原諒等一切情狀，認他犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月，可易科罰金。
