快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

高職男師交往高一女學生 動嘴動手猥褻判6月…還丟了工作

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆1名高中職男老師與高一女學生交往，多次親吻及撫摸女學生胸部，被依猥褻少女罪判刑6月。男老師請求緩刑，女學生家長原本同意，但因他又間接騷擾女學生，家長請求從重量刑。法官認已處得易科罰金刑度，未宣告緩刑。

判決指出，被告男老師在高一女學生入學約2個月時，兩人成為男女朋友。男老師明知女學生未滿16歲，仍親吻女學生嘴巴，並將手伸入女學生的衣服撫摸胸部。

女學生的父母知情後，與男老師聯絡時，男老師為自己的行為表達歉意，並保證不會再與女學生聯絡。只是從男老師和女學生在社群軟體Instagram的對話紀錄，顯示兩人又曾有聯繫。

警方接獲報案後，通知男老師到案說明。男老師坦承有親吻女學生、撫摸女學生胸部，但否認曾撫摸女學生下體，及抓女學生的手撫摸他的生殖器

警方製作筆錄後將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，認定男老師共猥褻女學生11次，依刑法第227條第4項猥褻14歲以上未滿16歲女子罪嫌，起訴男老師。

學校性別平等教育委員會也展開調查，認定男老師與女學生交往後，多次親吻、撫摸被害人胸部行為，符合性別平等教育法性侵害定義，且違反與性或性別有關專業倫理行為情節重大，不適合繼續擔任教職。

基隆地方法院審理時，男老師認罪。法官指11次猥褻行為獨立性薄弱，應以接續犯論罪。審酌男老師罔顧師生倫理，與女學生發展成男女朋友關係，並在女學生對於男女感情、性行為認識程度，以及自主能力未成熟時，為滿足私慾猥褻女學生，對女學生身心健全及人格發展產生不良影響，應予非難。

法官考量男老師坦承犯行，且與告訴人達成調解，當庭賠償25萬元，兼衡犯罪動機、手段及智識程度、家庭經濟等情狀，判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。

男老師請求宣告緩刑，檢察官及告訴人表示以不得騷擾、聯絡被害人為條件，同意給予緩刑機會。但因男老師庭後仍有間接騷擾女學生情形，家長具狀陳報法院，請求從重量刑，且不同意緩刑。

法官衡量案情，認為男老師未得到告訴人原諒，男老師庭後行為，也顯示無從期待履行緩刑負擔。為確保被告能記取教訓，及經綜合考量後，已處得易科罰金刑度，宣告不宜緩刑。全案可上訴。

基隆1名高中職男老師與高一女學生交往，多次親吻及撫摸女學生胸部，被依猥褻少女罪判刑6月。男老師請求援刑，但因他庭後間接騷擾女學生，基隆地院法官指已處得易科罰金刑度，未宣告緩刑。聯合報系資料照
基隆1名高中職男老師與高一女學生交往，多次親吻及撫摸女學生胸部，被依猥褻少女罪判刑6月。男老師請求援刑，但因他庭後間接騷擾女學生，基隆地院法官指已處得易科罰金刑度，未宣告緩刑。聯合報系資料照

猥褻 未成年 老師 生殖器 性侵害 性別平等

延伸閱讀

「深海閻王」猥褻女童入獄 又爆找14歲女性交 賠償和解減為6月刑

獨／與少女爆師生戀…男教師被控猥褻11次判刑 法官：罔顧師生倫理

辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

獨／國小校長性騷擾女童2年遭解聘終身不得任教 他告嘉縣府法院再打臉

相關新聞

高職男師交往高一女學生 動嘴動手猥褻判6月…還丟了工作

基隆1名高中職男老師與高一女學生交往，多次親吻及撫摸女學生胸部，被依猥褻少女罪判刑6月。男老師請求緩刑，女學生家長原本同...

「教育界王力宏」劈12女遭全民公審 粉專：在法國恐是媒體被譴責

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，昨(29)日遭媒體曝光多名女性指控其疑似在婚姻關係存續期間，與多名教育界人士及學生有不當往來，引發外界關注。臉書粉專「法國生活日記」對此則發文提出法國人對外遇事件報導的看法，他表示，同樣的事件若發生在法國，可能受到譴責的不是外遇者，而是報導他私生活的媒體。

少婦婚後網交男大生「多人運動」還懷孕 綠帽夫收和解金還告遭駁回

桃園楊男與妻結縭13年，2年前發現吳女婚後多次網交約砲，和不明男大生多人性行為，與「小王」相約裸聊、傳送鹹濕訊息還懷孕，...

獨／與少女爆師生戀…男教師被控猥褻11次判刑 法官：罔顧師生倫理

一名男性教師被控與一名未成年女學生搞「師生戀」，涉嫌11次猥褻被害人，法官審理認為，該男子身為老師，明知女學生未成年，罔...

辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

台南呂姓消防員去年10月間與女性友人相約聚餐，當晚一同搭乘計程車返家途間，竟將右手自女方上衣衣領處伸進其內衣裡，不顧反抗...

元配別急！「北教大王力宏」劈12女給啟示 律師：讓那些女人互咬再收網

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，遭多名女性指控其雖為已婚身分卻大搞不倫。知名女律師李怡貞今(29)日也在臉書發文建議，被害配偶在得知另一半外遇對象恐不只一名時，建議先做等待，讓「那些女人互咬」後，再收網提告侵害配偶權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。