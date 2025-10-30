高職男師交往高一女學生 動嘴動手猥褻判6月…還丟了工作

基隆1名高中職男老師與高一女學生交往，多次親吻及撫摸女學生胸部，被依猥褻少女罪判刑6月。男老師請求緩刑，女學生家長原本同意，但因他又間接騷擾女學生，家長請求從重量刑。法官認已處得易科罰金刑度，未宣告緩刑。

判決指出，被告男老師在高一女學生入學約2個月時，兩人成為男女朋友。男老師明知女學生未滿16歲，仍親吻女學生嘴巴，並將手伸入女學生的衣服撫摸胸部。

女學生的父母知情後，與男老師聯絡時，男老師為自己的行為表達歉意，並保證不會再與女學生聯絡。只是從男老師和女學生在社群軟體Instagram的對話紀錄，顯示兩人又曾有聯繫。

警方接獲報案後，通知男老師到案說明。男老師坦承有親吻女學生、撫摸女學生胸部，但否認曾撫摸女學生下體，及抓女學生的手撫摸他的生殖器。

警方製作筆錄後將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，認定男老師共猥褻女學生11次，依刑法第227條第4項猥褻14歲以上未滿16歲女子罪嫌，起訴男老師。

學校性別平等教育委員會也展開調查，認定男老師與女學生交往後，多次親吻、撫摸被害人胸部行為，符合性別平等教育法性侵害定義，且違反與性或性別有關專業倫理行為情節重大，不適合繼續擔任教職。

基隆地方法院審理時，男老師認罪。法官指11次猥褻行為獨立性薄弱，應以接續犯論罪。審酌男老師罔顧師生倫理，與女學生發展成男女朋友關係，並在女學生對於男女感情、性行為認識程度，以及自主能力未成熟時，為滿足私慾猥褻女學生，對女學生身心健全及人格發展產生不良影響，應予非難。

法官考量男老師坦承犯行，且與告訴人達成調解，當庭賠償25萬元，兼衡犯罪動機、手段及智識程度、家庭經濟等情狀，判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。

男老師請求宣告緩刑，檢察官及告訴人表示以不得騷擾、聯絡被害人為條件，同意給予緩刑機會。但因男老師庭後仍有間接騷擾女學生情形，家長具狀陳報法院，請求從重量刑，且不同意緩刑。