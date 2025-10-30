聽新聞
少婦婚後網交男大生「多人運動」還懷孕 綠帽夫收和解金還告遭駁回
桃園楊男與妻結縭13年，2年前發現吳女婚後多次網交約砲，和不明男大生多人性行為，與「小王」相約裸聊、傳送鹹濕訊息還懷孕，要求2人連帶賠償精神損害150萬元。桃園地院民事庭審理認為，楊男早已與吳、王達成和解並收受賠償，駁回楊男之訴。
楊男主張，他與吳女2012年結婚。然而，吳女於婚後多次與網友單獨過夜發生性行為，吳女與小王2023年2、3月間多次單獨約會、裸體視訊、傳送曖昧及鹹濕訊息，甚至同年3月10日相約與暱稱「Cheng」男大學生進行多人性行為，吳女曾懷有小王的種，認為2人行為嚴重侵害配偶權，向2人連帶求償100萬元，並向吳女單獨求償50萬元，合計求償150萬元。
法院調查，楊男早於2023年3月15日即知悉吳女外遇，雙方隨後以「不離婚協議」達成和解，約定由吳女將桃園市某路房產一半過戶給楊男，並恢復共同生活，2人其後仍共同經營婚姻一年多，直至2024年9月調解離婚。
此外，楊男也曾和吳女及小王和解，小王2023年4月6日簽署協議並匯款36萬元至楊帳戶。法院認為，依民法規定，和解契約一經成立，雙方均受拘束，不得再就同一事實重複主張。
因此，本案兩造既已就侵權行為和解並完成賠償，原告楊男不得再依民法第184條、第195條等條文請求損害賠償。民事庭法官於是判決原告之訴與假執行聲請均駁回，全案仍可上訴。
