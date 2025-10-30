「教育界王力宏」劈12女遭全民公審 粉專：在法國恐是媒體被譴責

北教大教授被爆劈腿12女，臉書粉專「法國生活日記」提出法國人對外遇事件報導的看法。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健遭媒體爆料，多名女性指控其疑似在婚姻關係存續期間，與多名教育界人士及學生有不當往來，引發外界關注。臉書粉專「法國生活日記」對此發文提出法國人對外遇事件報導的看法。他表示，同樣的事件若發生在法國，可能受到譴責的不是外遇者，而是報導他私生活的媒體。

「法國生活日記」指出，根據法國《民法》第9條：「每個人都有權享有其私人生活的尊重（Chacun a droit au respect de sa vie privée）」。這條法令明確規定，媒體不得未經本人同意報導涉及私生活的內容，包括外遇、婚姻、情感問題等。除非事件牽涉公共利益，如性騷擾、權力濫用或違法行為，否則公開他人感情細節即屬侵犯隱私，可能面臨訴訟與賠償。

更重要的是，法國早在1975年便廢除了「通姦罪」，婚外情不再是刑事犯罪，而是婚姻契約中的違約行為。若發生外遇，法律介入的層面僅限於離婚訴訟與財產分配，警方與媒體皆不會參與。

「法國生活日記」表示，在法國社會的價值觀中，「感情上的背叛」被視為倫理議題，而非法律問題。羞辱當事人、公開私密情事的行為，則會被認為比外遇本身更不道德。但若教授與學生、上司與部屬之間發生不當權力關係，媒體的焦點會放在權力濫用與職場倫理上，而非鉅細靡遺地交代出「床戰幾女」等聳動的細節。

「法國生活日記」說，相比之下，亞洲社會多半承襲儒家倫理傳統，重視「忠誠、守諾、重義」，因此「感情背叛」常被視為道德層面的傷害。媒體報導也傾向以「受害者」、「被玩弄感情」等框架描繪事件。這使外遇新聞常演變成道德審判與流量狂潮，忽略了真正該被檢視的權力不對等問題。

法國人會將感情失敗視為「情感風險（Risque affectif）」的一部分，認為兩位成年人在自由、平等的關係中，擁有選擇相愛與分手的權利。情感受挫固然痛苦，但不是社會或司法應介入的領域。他指出，這種觀念並非冷漠，而是基於「尊重個人自由與尊嚴」的哲學基礎。

法國媒體普遍相信：「八卦不是新聞，真相若以犧牲尊嚴為代價，就失去了報導的正當性。」因此，在法國的新聞公器不會用來揭露素人或一般人的私密關係，因為那比外遇行為本身更違背道德。