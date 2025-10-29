獨／與少女爆師生戀…男教師被控猥褻11次判刑 法官：罔顧師生倫理

一名男性教師被控與一名未成年女學生搞「師生戀」，涉嫌11次猥褻被害人，法官審理認為，該男子身為老師，明知女學生未成年，罔顧師生倫理，與女學生發展男女朋友關係，為滿足一己私慾，不顧少女身心健全發展，日前判決有期徒刑6月，可易科罰金，但不宣告緩刑。

法院指出，這名男子涉妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，而男子已自白犯罪，法院認為宜適用簡易程序，因此依刑事訴訟法裁定簡易判決，依對於14歲以上未滿16歲女子為猥褻之行為判決處刑。

法官指出，刑法第227條第4項對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，其被害客體為14歲以上未滿16歲之女子，立法意旨是以該女子對於性行為的智識及決斷能力未臻成熟，縱得該女子的同意，亦不得對其為猥褻行為，以保護少女身智的正常發育。

法官審理指出，審酌男子身為老師，罔顧師生倫理，與少女發展男女朋友關係，明知少女未成年，對於男女感情、性行為的認識程度及自主能力尚未臻至成熟，為滿足一己私慾，不顧少女的身心健全發展，所為對於少女身心健全及人格發展均生不良影響。

判決書並指出，某性別平等教育委員會調查結果，認定該男老師行為符合性別平等教育法第3條第3款第1目性侵害定義，且違反與性或性別有關之專業倫理行為情節重大，不適合繼續擔任教職的事實。