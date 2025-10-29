快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

獨／與少女爆師生戀…男教師被控猥褻11次判刑 法官：罔顧師生倫理

聯合報／ 記者游明煌／連線即時報導

一名男性教師被控與一名未成年女學生搞「師生戀」，涉嫌11次猥褻被害人，法官審理認為，該男子身為老師，明知女學生未成年，罔顧師生倫理，與女學生發展男女朋友關係，為滿足一己私慾，不顧少女身心健全發展，日前判決有期徒刑6月，可易科罰金，但不宣告緩刑。

法院指出，這名男子涉妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，而男子已自白犯罪，法院認為宜適用簡易程序，因此依刑事訴訟法裁定簡易判決，依對於14歲以上未滿16歲女子為猥褻之行為判決處刑。

法官指出，刑法第227條第4項對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，其被害客體為14歲以上未滿16歲之女子，立法意旨是以該女子對於性行為的智識及決斷能力未臻成熟，縱得該女子的同意，亦不得對其為猥褻行為，以保護少女身智的正常發育。

法官審理指出，審酌男子身為老師，罔顧師生倫理，與少女發展男女朋友關係，明知少女未成年，對於男女感情、性行為的認識程度及自主能力尚未臻至成熟，為滿足一己私慾，不顧少女的身心健全發展，所為對於少女身心健全及人格發展均生不良影響。

判決書並指出，某性別平等教育委員會調查結果，認定該男老師行為符合性別平等教育法第3條第3款第1目性侵害定義，且違反與性或性別有關之專業倫理行為情節重大，不適合繼續擔任教職的事實。

一名男老師被控猥褻未成年女學生，遭判有期徒刑6月。示意圖／AI生成
一名男老師被控猥褻未成年女學生，遭判有期徒刑6月。示意圖／AI生成

教師 未成年 猥褻

延伸閱讀

辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

少女臉歪膨脹不敢照鏡子…竟是罹患下顎罕見腫瘤 醫：18歲罹病很少見

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

運將逼蹺家少女脫衣陪酒、打手槍…抵700車資 判3年10月定讞

相關新聞

獨／與少女爆師生戀…男教師被控猥褻11次判刑 法官：罔顧師生倫理

一名男性教師被控與一名未成年女學生搞「師生戀」，涉嫌11次猥褻被害人，法官審理認為，該男子身為老師，明知女學生未成年，罔...

辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

台南呂姓消防員去年10月間與女性友人相約聚餐，當晚一同搭乘計程車返家途間，竟將右手自女方上衣衣領處伸進其內衣裡，不顧反抗...

元配別急！「北教大王力宏」劈12女給啟示 律師：讓那些女人互咬再收網

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，遭多名女性指控其雖為已婚身分卻大搞不倫。知名女律師李怡貞今(29)日也在臉書發文建議，被害配偶在得知另一半外遇對象恐不只一名時，建議先做等待，讓「那些女人互咬」後，再收網提告侵害配偶權。

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，長年參與國小教科書編撰與教師培訓，曾多次受邀全台演講，形象活躍於教育界。但今(29)日有媒體曝光多名女子指控，其疑似在婚姻關係存續期間，與多名教育界人士及學生有不當往來，相關指控內容引發外界關注。

涉北車大廳性侵港婦 他遭求刑7年

竊盜通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，結識來台旅遊夜宿車站的七旬香港婦人，本月九日在大廳與婦人喝酒，涉在婦人泥醉時性侵，婦人...

考生祈福涉伸鹹豬手 彰檢依違反性騷法起訴1鄉代

彰化縣某宮廟今年4月舉辦考生祈福活動，施姓鄉民代表被指控在合照時向一名女學生伸鹹豬手。學生家長氣憤提告，施姓鄉代宣稱要「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。