辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

台南呂姓消防員去年10月間與女性友人相約聚餐，當晚一同搭乘計程車返家途間，竟將右手自女方上衣衣領處伸進其內衣裡，不顧反抗，觸碰、搓揉其胸部，他辯稱上了計程車後，就不太記得了，最後仍以50萬元調解成立，法官認他犯強制猥褻罪判刑7月，緩刑2年。

呂否認妨害性自主犯行，他辯稱，跟女方將其表姊妹送回家後，他跟女方一起上計程車，之後他就不太記得了，他也不知道發生什麼事情，回家也沒有傳訊息給女方。

然而，女方於偵查中就案發時間、地點與事實經過均指述歷歷，前後供述一致，也有證人聽聞女方講述遭強制猥褻過程，且講述當下還有哭泣，事發後心情不好證詞作為補強證據。

台南地院指出，呂於警詢及偵查中皆稱沒有印象，然事發當下其仍可與女方對話，並於返家後仍有傳送訊息予女方，有其對話紀錄截圖、行車紀錄器影像檔案光碟、譯文等佐證，顯屬事後狡辯之詞，實不足採。

台南地院審酌，呂與女方為朋友關係，竟利用共乘計程車機會，不顧女方推阻，對女方強制猥褻，顯不思尊重其身體自主權，致身心受創，實屬可議。

惟念他犯後終能於審理時坦承認罪，雙方經台南簡易庭調解成立，並已實際賠償50萬元，存有彌補過錯之意，犯後態度尚稱良好。他也因本案行為涉損官箴，由懲戒法院審理中，也可能影響其個人職業生涯，經此等程序已知所警惕，而無再犯之虞，諭知緩刑2年，緩刑期間付保護管束。