元配別急！「北教大王力宏」劈12女給啟示 律師：讓那些女人互咬再收網

李怡貞建議被害配偶得知另一半外遇對象不只一位時，可先靜待讓「那些女人互咬」，再收網提告侵害配偶權。示意圖／ingimage

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，遭多名女性指控其雖為已婚身分卻大搞不倫。知名女律師李怡貞今(29)日在臉書發文，被害配偶若得知另一半外遇對象恐不只一人，建議先等待，讓「那些女人互咬」後，再收網提告侵害配偶權。

李怡貞在發文中先反問：「為什麼他是王力宏？」並指出，有媒體報導該名教授疑似與多名女性交往，且傳聞涉及對象包括已婚女性與學生。她表示，若以已婚者作為主要對象，分手後通常較不會爆發公開衝突，「是蠻聰明的」。但她觀察此案，目前向徵信社爆料、或由第三方出面揭露的，多不是當事人配偶（正宮），「以為不敢鬧的鬧最大。」

針對受害配偶若想採取法律行動的情況，律師建議採取「等待」與「觀察」的策略。先讓「那些女人互咬看看」，再以較完整的事實為基礎，一一對涉嫌侵害配偶權的人提出民事或刑事求償，以達到較完整的法律保護與補償。她形容此為「漁翁得利」的做法，提醒當事人不需要亂花錢請徵信社。

李怡貞的發言在社群上引發討論，部分網友認為她的觀點很務實，也可節省當事人的成本；也有人回應律師質疑「為何是王力宏」的問題，「因為他跟王力宏一樣偷吃。」