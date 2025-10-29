「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，長年參與國小教科書編撰與教師培訓，曾多次受邀全台演講，形象活躍於教育界。但他遭多名女性指控，疑似在婚姻關係存續期間，與多名教育界人士及學生有不當往來，引發外界關注。

根據《鏡週刊》報導，已婚、與妻子育有一對子女的許育健，雖年過50，但外貌相當吃得開，有「教育界的王力宏」稱號。報導指出，許利用演講及研習活動結識多名教育圈人士，偷吃包括女校長、女老師、女學生，網紅女作家、甚至是出版社編輯，共計12女。知情人士還爆料，許育健曾在5天內無縫接軌3名女子，或1天內與2名女子約會，堪稱是「體力驚人」的時間管理大師。

指控者稱，許育健會與外遇對象在彼此住處或溫泉旅館偷情，以傳給對方下廚或運動的照片撩妹，且他似乎更愛好與人妻外遇，認為對方即便在分手時「不敢鬧」，他也會保持朋友關係，讓對方以為還有可能繼續不倫戀。

至於已婚身分，爆料者表示，許育健從未隱瞞，但稱妻子與母親有婆媳問題，加上妻子有囤物癖，導致家中髒亂無法共同生活，才搬出獨居。

對此，許育健表示，相關指控「子虛烏有」，並強調不願再多做回應。他指出，近期因懷疑遭人安裝追蹤器而報警處理，對外界傳言感到困擾。

北教大教授許育健被爆狠劈教育界12女。圖擷自臺北教育大學語文與創作學系官網

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，長年參與國小教科書編撰與教師培訓，曾多次受邀全台演講，形象活躍於教育界。但今(29)日有媒體曝光多名女子指控，其疑似在婚姻關係存續期間，與多名教育界人士及學生有不當往來，相關指控內容引發外界關注。

