聽新聞
0:00 / 0:00

涉北車大廳性侵港婦 他遭求刑7年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

竊盜通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，結識來台旅遊夜宿車站的七旬香港婦人，本月九日在大廳與婦人喝酒，涉在婦人泥醉時性侵，婦人批邱「不是人」。台北地檢署認定，邱在北車大廳犯案，翻供否認犯行，態度惡劣，昨依乘機性交等罪起訴，求處七年徒刑。

據調查，被害婦人上月下旬獨自從香港來台觀光，遺失行李箱，夜宿台北車站四、五天，與睡在北車的街友閒聊在台見聞， 期間遇到出沒車站大廳的邱勝明。

婦人指控，本月九日中午出錢請街友喝酒，期間只見過三次面的邱勝明加入飲酒聊天，邱不斷誇她漂亮，告白說「喜歡妳」、「想跟妳結婚」，她認為是開玩笑，也開玩笑回答「那你去買鑽戒」，她年紀不輕，邱竟趁她酒醉性侵，根本「不是人」。

起訴指出，九日中午婦人和邱勝明在內的數名街友於北車喝酒聊天，下午三時許陸續散場，邱見婦人喝醉，明知婦人肢體表示拒絕，卻趁婦人泥醉在地無法動彈時性侵得逞。

邱第一時間否認犯案，見到警方出示監視器畫面才坦承性侵，後又翻供稱無性器官接觸。

案發當日婦人經警方送往醫院驗傷，胸、下體均檢驗出邱勝明ＤＮＡ。檢方依涉乘機性交、公然猥褻罪，翻供態度惡劣，建請法院判七年徒刑。

性侵 街友 台北車站

延伸閱讀

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

才說願用一生贖罪！文泰一不服性侵遭判3年半繼續上訴

相關新聞

涉北車大廳性侵港婦 他遭求刑7年

竊盜通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，結識來台旅遊夜宿車站的七旬香港婦人，本月九日在大廳與婦人喝酒，涉在婦人泥醉時性侵，婦人...

考生祈福涉伸鹹豬手 彰檢依違反性騷法起訴1鄉代

彰化縣某宮廟今年4月舉辦考生祈福活動，施姓鄉民代表被指控在合照時向一名女學生伸鹹豬手。學生家長氣憤提告，施姓鄉代宣稱要「...

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

44歲通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，認識行李遺失的7旬香港女遊客，多次撩妹告白「想結婚」日前第三度飲酒聊天後，邱涉趁婦人...

北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，台北地檢署檢察官第一時間完成被害人筆錄，全案火速偵結，今依乘機性交罪嫌起...

獨／國小校長性騷擾女童2年遭解聘終身不得任教 他告嘉縣府法院再打臉

嘉義縣葉姓前國小校長被檢舉對一名女學生從小5性騷擾到小6，包括摟腰、搭肩、摸臉、手、胸，並在校長室抱著女童坐在大腿，還幫...

2女1男同床睡！她疑遭設局性侵怒告同床男女 訴訟結果原告慘了

高雄1名女子提告，聲稱與2名男女友人聚餐後，3人在汽車旅館同床留宿，男友人睡在2女中中間，自己卻…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。