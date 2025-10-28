考生祈福涉伸鹹豬手 彰檢依違反性騷法起訴1鄉代

彰化縣某宮廟今年4月舉辦考生祈福活動，施姓鄉民代表被指控在合照時向一名女學生伸鹹豬手。學生家長氣憤提告，施姓鄉代宣稱要「斬雞頭」自證清白。彰化地檢署勘驗錄影畫面和證詞，認為施姓鄉代手部有摸女學生臀部的行為，依違反性騷擾防治法起訴。

據了解，今年4月25日上午，某國中三年級師生到在地宮廟參加考生祈福活動，祈福完畢，師生與民代合影，施姓鄉代疑似伸手觸碰一名女學生的腰部後，還滑向臀部，站在後面的學生目睹，在返回學校的車上，6名男學生起鬨說「代表可以摸，我也要摸。」受害女學生相當困擾，回家悶悶不樂，家長詢問得知原委，在臉書PO文抨擊施姓鄉代不當行為也陪女兒報案。

家長在臉書地方社群PO文「某鄉代表對未成年少女伸魔爪」、「丟臉、該罷免」。網友和鄉民議論紛紛，施姓鄉代獲知對方報案也到派出所備案，除了對外說明當時作出提醒學生靠近拍照的動作，自然發生碰觸，絕無性騷擾的意思，如有誤會願意道歉，並宣稱要到神明面前斬雞頭以證清白。施姓鄉代在定期會議為自己辯白，宣稱不可能在神明面前做出褻凟神明的事。