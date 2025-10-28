快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

44歲通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，認識行李遺失的7旬香港女遊客，多次撩妹告白「想結婚」日前第三度飲酒聊天後，邱涉趁婦人酒醉失去意識公然性侵，老婦在醫院驗傷才知被侵犯，痛批邱「不是人！」台北地檢署今偵結，依乘機性交罪嫌起訴，求刑7年。

據了解，7旬婦人獨自觀光來台，遺失一個行李箱，在台北車站睡了4、5天，遇到同樣睡在北車的街友，閒聊在台灣見聞，街友對婦人稱北車之王，若找到行李會歸還；日前婦人離開台北旅遊，搭車再回到台北，選擇在台北車站過夜，並詢問街友有無行李下落。

被害婦人指控，她在台北車站過夜數天，期間見到邱勝明3次，初步認識有喝酒聊天，邱男曾在飲酒期間不斷說撩妹話語，誇她漂亮，還告白說「喜歡妳、想跟妳結婚」她認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」沒想到邱男趁她喝醉性侵，痛批邱男「不是人！」

對於案發當天，婦人只記得曾和街友喝酒，根本不記得酒醉後發生何事，直到在醫院驗傷，酒醒感覺身體不適，看到監視器畫面才知道被侵犯。她經檢警製作筆錄後，則會依行程規劃離開台灣。

起訴指出，10月9日中午被害婦人和邱在內的數名街友北車喝酒聊天，直至下午3時許陸續散場，邱男見婦人喝醉，推開邱男表示拒絕，數分鐘後，婦人泥醉在地無動彈，下午3點22分許，涉雙手抱著婦人拖到牆邊，公然在車站大廳性侵得逞，過程約10分鐘。

檢方查出，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，才出沒在台北車站大廳。

此案經位處北車二樓的遊客目擊現場報案，鐵路警察獲報後調閱監視器，當日下午3點37分逮捕邱到案，依法送辦。邱到案稱，喝酒不記得，見到監視器等畫面則認罪，當日因竊盜案發監執行，事後邱男翻供，辯稱「沒有碰到」無性器官接觸。

檢方認定，邱男公然在台北車站人來人往大廳犯案，翻供且態度惡劣，全案依乘機性交罪嫌起訴，建請法院重判7年。

台北車站10月9日發生竊盜通緝犯邱勝明趁婦人酒醉性侵。圖／聯合報系資料照
台北車站10月9日發生竊盜通緝犯邱勝明趁婦人酒醉性侵。圖／聯合報系資料照

台北車站 街友 行李箱

延伸閱讀

北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

2女1男同床睡！她疑遭設局性侵怒告同床男女 訴訟結果原告慘了

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪原因曝光

相關新聞

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

44歲通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，認識行李遺失的7旬香港女遊客，多次撩妹告白「想結婚」日前第三度飲酒聊天後，邱涉趁婦人...

北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，台北地檢署檢察官第一時間完成被害人筆錄，全案火速偵結，今依乘機性交罪嫌起...

獨／國小校長性騷擾女童2年遭解聘終身不得任教 他告嘉縣府法院再打臉

嘉義縣葉姓前國小校長被檢舉對一名女學生從小5性騷擾到小6，包括摟腰、搭肩、摸臉、手、胸，並在校長室抱著女童坐在大腿，還幫...

2女1男同床睡！她疑遭設局性侵怒告同床男女 訴訟結果原告慘了

高雄1名女子提告，聲稱與2名男女友人聚餐後，3人在汽車旅館同床留宿，男友人睡在2女中中間，自己卻…

3女學生住33背包客棧非法民宿遭猥褻嚇壞 民宿老闆辯「酒後失態」

屏東縣恆春鎮一間非法民宿33背包客棧30多歲王姓老闆24日凌晨4時許趁女房客熟睡潛入屋內，對女房客做猥褻行為，其中一名女...

3陸籍女學生遊恆春 遭非法民宿老闆猥褻

3名大陸籍女學生23日入住屏東恆春鎮33背包客棧，隔日凌晨遭一名男子潛入房間疑做出猥褻行為，嚇得退房並到100多公尺外的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。