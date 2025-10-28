北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

44歲通緝犯邱勝明出沒台北車站大廳，認識行李遺失的7旬香港女遊客，多次撩妹告白「想結婚」日前第三度飲酒聊天後，邱涉趁婦人酒醉失去意識公然性侵，老婦在醫院驗傷才知被侵犯，痛批邱「不是人！」台北地檢署今偵結，依乘機性交罪嫌起訴，求刑7年。

據了解，7旬婦人獨自觀光來台，遺失一個行李箱，在台北車站睡了4、5天，遇到同樣睡在北車的街友，閒聊在台灣見聞，街友對婦人稱北車之王，若找到行李會歸還；日前婦人離開台北旅遊，搭車再回到台北，選擇在台北車站過夜，並詢問街友有無行李下落。

被害婦人指控，她在台北車站過夜數天，期間見到邱勝明3次，初步認識有喝酒聊天，邱男曾在飲酒期間不斷說撩妹話語，誇她漂亮，還告白說「喜歡妳、想跟妳結婚」她認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」沒想到邱男趁她喝醉性侵，痛批邱男「不是人！」

對於案發當天，婦人只記得曾和街友喝酒，根本不記得酒醉後發生何事，直到在醫院驗傷，酒醒感覺身體不適，看到監視器畫面才知道被侵犯。她經檢警製作筆錄後，則會依行程規劃離開台灣。

起訴指出，10月9日中午被害婦人和邱在內的數名街友北車喝酒聊天，直至下午3時許陸續散場，邱男見婦人喝醉，推開邱男表示拒絕，數分鐘後，婦人泥醉在地無動彈，下午3點22分許，涉雙手抱著婦人拖到牆邊，公然在車站大廳性侵得逞，過程約10分鐘。

檢方查出，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，才出沒在台北車站大廳。

此案經位處北車二樓的遊客目擊現場報案，鐵路警察獲報後調閱監視器，當日下午3點37分逮捕邱到案，依法送辦。邱到案稱，喝酒不記得，見到監視器等畫面則認罪，當日因竊盜案發監執行，事後邱男翻供，辯稱「沒有碰到」無性器官接觸。