聽新聞
0:00 / 0:00
北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年
通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，台北地檢署檢察官第一時間完成被害人筆錄，全案火速偵結，今依乘機性交罪嫌起訴，由於邱男態度惡劣，翻供否認犯行，建請法院重判7年徒刑。
據了解，被害女子獨自觀光來台，因行李遺失在北車遇到街友，街友自稱北車之王，對女子稱若找到行李會歸還，女子在台旅遊期間搭車回台北就會找街友詢問有無行李下落，案發當日遇上邱勝明加入街友團喝酒聊天。
檢方追查，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，出沒在台北車站大廳；今年10月9日邱見女子已呈現泥醉狀態，周邊人潮散去，涉拖著女遊客到牆邊侵犯得逞，過程約10分鐘。
此案經位處北車二樓的遊客目擊現場報案，鐵路警察獲報後調閱監視器逮捕犯嫌到案；此案被害女子已離台。邱男到案第一時間認罪，隨即發監執行竊盜案，但又翻供否認犯行，態度惡劣，全案依乘機性交罪嫌起訴，建請法院重判7年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言