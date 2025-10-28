快訊

北車大廳性侵酒醉女遊客 通緝犯乘機性交罪起訴求刑7年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，台北地檢署檢察官第一時間完成被害人筆錄，全案火速偵結，今依乘機性交罪嫌起訴，由於邱男態度惡劣，翻供否認犯行，建請法院重判7年徒刑。

據了解，被害女子獨自觀光來台，因行李遺失在北車遇到街友，街友自稱北車之王，對女子稱若找到行李會歸還，女子在台旅遊期間搭車回台北就會找街友詢問有無行李下落，案發當日遇上邱勝明加入街友團喝酒聊天。

檢方追查，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，出沒在台北車站大廳；今年10月9日邱見女子已呈現泥醉狀態，周邊人潮散去，涉拖著女遊客到牆邊侵犯得逞，過程約10分鐘。

此案經位處北車二樓的遊客目擊現場報案，鐵路警察獲報後調閱監視器逮捕犯嫌到案；此案被害女子已離台。邱男到案第一時間認罪，隨即發監執行竊盜案，但又翻供否認犯行，態度惡劣，全案依乘機性交罪嫌起訴，建請法院重判7年。

台北車站通緝犯趁機性侵酒醉香港女遊客，舉國大譁，北檢火速起訴邱姓嫌犯建議重判7年。圖／報系資料照
台北車站通緝犯趁機性侵酒醉香港女遊客，舉國大譁，北檢火速起訴邱姓嫌犯建議重判7年。圖／報系資料照

街友 台北車站

