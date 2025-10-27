獨／國小校長性騷擾女童2年遭解聘終身不得任教 他告嘉縣府法院再打臉

嘉義縣葉姓前國小校長被檢舉對一名女學生從小5性騷擾到小6，包括摟腰、搭肩、摸臉、手、胸，並在校長室抱著女童坐在大腿，還幫女童按摩；縣府解聘並作出終身禁止擔任教職的決議，葉不服提告，主張跟對方是如父女般互動，懲處違反比例原則，法院駁回告訴。

判決指出，嘉義縣葉姓前國小2023年4月6日被控2012至2014年在另一所國小任職校長時，對一名女學生疑似從小5性騷擾到小6，包括在學校走廊、教室或其他場所摟腰、搭肩、摸臉、手、胸，還說「你的手好嫩喔！是不是沒有做過什麼家事」。

當時放學後，葉還在校長室讓女童坐在他大腿幫忙點看公文及查閱、回覆郵件，並在校長室等隱蔽空間至少2次對女童按摩頸、肩、背部，其中一次伸進衣服內，另一次碰觸背部；葉還趁女童休息時，低頭窺看其領口敞開內胸部。

嘉義縣政府獲報，性平會組成調查小組，調查報告認定葉的行為構成性騷擾且情節重大，縣府2023年7月決議將葉解聘，並終身禁止擔任教師；葉不服提起申復遭駁回，再向教育部提起訴願，教育部駁回關於終身不得聘任為教育人員部分，其餘部分不受理。

葉不服，再向高雄高等行政法院高等庭提出行政訴訟主張，不論調查報告認定的性騷擾是否屬實，女學生所述行為距調查時已超過10年，教師懲處權行使期間應比照公務人員，自違失行為終了之日起逾10年者，不予追究，縣府基於逾越懲處權時效的事實解聘屬於違法。

葉表示，調查報告認定女學生所檢舉的行為發生在其就讀小5、小6期間，依其學籍資料即2012年8月1日至2014年7月31日，不論所述是否屬實，均已罹於10年懲處權時效；且女學生稱當時有告訴導師，事實上導師從來沒有通報發生這些事件。

葉指出，調查報告存在諸多正確性與可信度錯誤疑慮，他並沒有在學校摟對方的腰、搭肩、摸臉、手、胸，也否認窺胸，頂多只有對學生基於鼓勵而拍肩頭或頭頂；他也否認抱對方坐在大腿上看公文，他不可能同意，實際狀況是女學生主動到校長室，基於好奇想要協助電腦操作。

葉承認有摸女學生的手及按摩其肩頸，但他是將對方當成女兒看待，否認有說「手好嫩」，也沒有伸進衣服內，女生當下並沒有覺得不舒服；即使對方成年後回想起感覺不適提出檢舉，他要承擔責任，但顯然未達情節重大，不應逕行解聘及終身不得受聘任等，請求撤銷相關處分。

嘉義縣府主張，校園性別事件並無超過10年應不予受理規定，且最後發生時間是在2014年下學期，至女學生申請調查日，並未超過10年；葉與學童間有明顯權力差距，葉更應以身作則，尊重他人身體自主權，不應以出於關愛、鼓勵等合理化藉口發生肢體接觸。

縣府說明，性平會調查小組由專家律師組成，經過審慎調查當年其他學生、相關日記以及導師證詞後提出報告；當時不只女學生1人對葉的行為感到怪異與困惑，更造成女學生難以抹滅心理負面重大創傷，因而希望阻止葉再避免加害其他兒童而站出來，此舉為被害人正義模式。

合議庭指出，調查報告經訪談葉姓校長、被害人以及當年與女學生同班的5名同學、導師而作出決議，程序適法；經審酌調查報告，女學生在是否要揭露葉的行為前，仍猶豫且感到不安，對心理師吐露此事，並猶豫是否要告訴父親，期間重複出現低落情緒，足徵其陳述真誠性及憑信性。