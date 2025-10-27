2女1男同床睡！她疑遭設局性侵怒告同床男女 訴訟結果原告慘了

高雄1名女子提告，聲稱與2名男女友人聚餐後，3人在汽車旅館同床留宿，男友人睡在2女中中間，自己卻遭對方性侵，懷疑他們設局共謀，先後循刑事和民事途徑伸冤。

原告指控遭男被告性侵，懷疑男女被告設局共謀。示意圖／AI生成

男被告否認指控，表示當時是你情我願性交，女被告則辯稱自己飲醉熟睡，對事件完全不知情。刑事方面，地檢署決定不作起訴，卻遭高檢署駁回再議，法院最終駁回確定；至於民事，原告提出索償160萬新台幣（約40萬港元），法官考慮3人Line對話，都認為證據不足，於是駁回所有索償，而且原告需支付訟費。

男女被告被指設局性侵

台媒於今年10月報道，原告稱是經女被告介紹才認識男被告，案發2022年某個晚上，3人聚會後，在高雄1間汽車旅館留宿，男被告躺在2女中間。原告指控，男被告凌晨趁女被告飲醉熟睡之際，違反其意願性侵得逞，導致其心理創傷，甚至懷疑遭到設局性侵，於是先透過刑事方式伸冤。

刑事方面不作起訴

但男被告否認指控，堅稱2人當時你情我願下性交，女被告則辯稱醉到不省人事，完全不知道發生何事。地檢署經跟進後作出不起訴處分，之後經高檢署駁回再次審議，法院經審理後同樣駁回，確定不作刑事起訴。

民事訴訟同敗訴

原告轉為民事訴訟，索償160萬新台幣（約40萬港元），案件在高雄高分院進行審理，法官指出，原告未能提出足夠證據，以證明當晚遭到性侵，事後反應和一般性侵受害人不同，例如沒有立即報警、求助或驗傷。法官亦查看3人事後LINE對話，無法證明男被告性侵原告，亦沒有證據顯示男女被告事前共謀或預知事件，於是駁回原告索償請求，訟費由原告支付。

