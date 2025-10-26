3女學生住33背包客棧非法民宿遭猥褻嚇壞 民宿老闆辯「酒後失態」

屏東縣恆春鎮一間非法民宿33背包客棧30多歲王姓老闆24日凌晨4時許趁女房客熟睡潛入屋內，對女房客做猥褻行為，其中一名女房客嚇壞，隨後叫醒另兩名友人，連忙離開，到距離100多公尺恆春警分局報案，警方獲報通知30多歲王男到案，王稱酒後失態，警詢後將王男依乘機猥褻罪、違反性騷擾防治法函送檢方偵辦。

這間非法民宿在恆春鎮上為33背包客棧，屏縣府交旅處曾在2024年、2017年各開罰一次，均是未合法登記經營民宿。交旅處昨下午會同警方聯合稽查，該民宿違法經營，民宿內3間房間，擺設多張上下舖。

該民宿由30多歲王男經營，昨交旅處會同警方稽查，現場遇到是王男父親，該屋登記在王男母親名下。 王男當時在警局做筆錄。

交旅處表示，該民宿非法經營，依違反發展觀光條例重罰，停止供水供電。因觀光發展條例已修法，非法經營民宿遭查獲可依照經營的房間數，開罰10萬到100萬元，該民宿經營3間房，依規定可開罰18萬元。

王男坦承涉案，辯稱當時有喝酒，酒後失態。警詢後將王男依乘機猥褻罪、違反性騷擾防治法罪嫌函送檢方偵辦。

3名年約20多歲女生均為大陸籍，被害女生事後在網路發文，三個女生住在青旅女生宿舍，24日凌晨4時左右，陌生男子突闖進房間，在她們面前做出猥褻行為，「立刻報警，整件事情太可怕了！」並指事發後，老闆完全聯絡不上，整個人消失，公共空間攝像頭都被拆除，警告女孩們不要訂這間，超級不安全，心理陰影超級大。

交旅處指出，違法的33背包客棧，稽查人員曾多次前往稽查僅查獲2次，加上昨天稽查共查獲3次，現場要求停業，後續依違反觀光發展條例重罰，並停止供水供電。

交旅處指出，後續會依發展觀光條例規定，就業者違反規定情節重大者，公開在縣府網站，將會每季公布非法業者名稱、地址、負責人及經營者姓名及違規事項。

屏東縣去年查獲非法民宿開罰共167間，多集中在恆春半島。交旅處提醒，民眾旅遊住宿，事先上交通部觀光署「旅宿網」查詢，選擇合法旅宿，確保住宿品質與人身安全。