塔羅占卜師性侵12歲繼女產下男嬰還恐嚇「要殺社工」 二審重判7年半

台中1名塔羅占卜師性侵12歲繼女害她生下1名男嬰。示意圖／ingimage

台中1名塔羅占卜師和妻子、12歲的繼女同住，深夜趁少女熟睡脫褲性侵，害她小小年紀就懷孕生下1名男嬰，曝光後社工師介入關懷，竟還遭男子恐嚇「要殺社工」、「放火燒市政府」，法院一審依性侵、猥褻罪判他5年、3月，二審撤銷性侵部分改重判7年6月，其餘駁回，仍可上訴。

檢警調查，男子婚後和妻子、妻子與前夫生的12歲女兒同住北屯區，2022年8月深夜趁少女熟睡，竟然偷拉下她褲子性侵得逞，還釀少女懷孕生下1名男嬰。

隔年2月時，男子和妻子、少女同床睡午覺時，竟不顧老婆就睡在一旁，伸手越過她去摸躺在最旁邊的少女，以此偷襲、短暫性摸其胸部，因妻子察覺大喊「你的手在幹嘛！」男子這才縮手停止。

台中地院一審時，男子坦承性侵但否認摸胸猥褻，辯稱自己昏睡中，是轉身不小心摸到；少女則證稱，當天男子的手繞過媽媽摸她胸，自己不知如何應對，因媽媽有發現，她們母女就互看一下，媽媽並出聲「喂，你的手在幹嘛！」男子就回「我以為是妳。」

一審審酌，男子對同居配偶的子女，本應應善盡保護、教養責任，竟為逞私慾罔顧倫常朝少女性侵、猥褻，還導致少女生下1名小孩，考量犯後僅部分坦承、沒有和解，依年人故意對少年犯乘機性交罪、性騷擾罪，各判他5年、3月，3月部份得易科罰金；檢方、男子均不服上訴。

台中高分院二審時，男子表示自己因工作壓力，酒後才犯下大錯，自己身為少女的繼父，十分關心少女成長，也擔心她遭性侵後生下的孩子照顧辛苦，該名嬰兒也是他孩子，有調解誠意，向二審請求依刑法第59條減刑。

檢方上訴主張，男子一審期間竟恐嚇協助少女的社工師，揚言「看到社工就很想把他殺了」、「捅他30、40刀」，還說要「放火燒了市政府」等語，認為一審判5年量刑過輕。

二審查，男子明知少女年僅12歲，朝她性侵導致懷孕期間再對其摸胸性騷，法院審理時他還屢屢恐嚇社工，難認他有悔意，不予以減刑，就年人故意對少年犯乘機性交罪撤銷，改判他7年6月，另性騷擾罪部分駁回。