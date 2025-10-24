聽新聞
人妻和老公吵架離家慘遭國中同學下藥迷昏硬上 怕染性病崩潰
台中張姓男子見國中時期的女同學和先生吵架離家，深夜到對方租屋處喝酒聊天，卻趁機摻入強力安眠藥FM2，女子慘遭迷昏、硬上，直到醒來驚見下體全裸，遇害深怕染上性病情緒崩潰，法院審理後一、二審都依以藥劑犯強制性交罪判張男8年，仍可上訴。
檢警調查，張男2023年9月28日得知女子和先生吵架離家，張當晚11點多帶酒、食物到其西區租屋處，深夜張離開後又藉故拿東西折返，並趁機將含有第三級毒品俗稱「FM2」的藥物氟硝西泮摻入讓女子服下，沒多久藥力發作女子全身無力昏睡，張趁機脫光她衣物硬上得逞。
台中地院一審時，張否認性侵，辯稱性交是出自女子自由意願，沒有對她下藥、警方也說飲料沒驗出毒品反應。
女子證稱，張男離開後又回來，後來自己就開始沒印象，遇害過程有恢復意識2、3秒，發覺張與她性交，但自己全身無力又怕懷孕，就問張「有沒有結紮」，對方說沒有，自己就又昏迷斷片，醒來驚見下半身全裸，很怕因此得性病。
一審查，女子尿液驗出FM2陽性反應，她事後也傳訊給張說「那天後我差點死掉耶，下那個不知道是什麼藥，全身長滿疹。」另比對監視器畫面時間，認定張折返後朝女子下藥。
一審審酌，張趁女子情緒低落蒙騙她服用FM2硬上得逞，釀女子憂染性病心情更差，就連檢察官當庭告知張，女子下體採集到他的DNA，張仍辯稱沒和女子發生性行為，後又改口稱是合意性交，痛斥他態度不佳，依以藥劑犯強制性交罪判處8年，張男不服上訴。
台中高分院二審認為，一審認事用法均無違誤、量刑也妥適，並無過重、過輕之處，至於張男上訴仍否認，不予採信，判處駁回。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
