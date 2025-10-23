涉猥褻、性侵逾10名女童！退休狼師潛逃出境 監委要查台南地檢署責任

監委葉大華、王美玉今天說，已退休的尚姓國小男老師在職時涉嫌猥褻、性侵10多名女童，地方政府教育局涉未全面清查，且尚姓男子在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失，已申請自動調查。

尚姓男子遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾，台南市政府通報其為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。媒體報導，檢方起訴時，尚男已潛逃中國，後來透過兩岸司法互助管道於2023年將尚男解送回台，最高法院今年判處尚男有期徒刑8年6月定讞。

葉大華、王美玉今天透過新聞稿表示，據訴，尚姓男子任職台中市、台南市多所國小期間，涉猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，此惡行在2020年才被揭發，部分案件卻因超過刑事追訴期，未能追究刑責。

監委說，另因尚姓男子曾開設家教班、補習班，是否還有其他受害學生，仍待清查；而尚男在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失。