聽新聞
0:00 / 0:00
涉猥褻、性侵逾10名女童！退休狼師潛逃出境 監委要查台南地檢署責任
監委葉大華、王美玉今天說，已退休的尚姓國小男老師在職時涉嫌猥褻、性侵10多名女童，地方政府教育局涉未全面清查，且尚姓男子在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失，已申請自動調查。
尚姓男子遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾，台南市政府通報其為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。媒體報導，檢方起訴時，尚男已潛逃中國，後來透過兩岸司法互助管道於2023年將尚男解送回台，最高法院今年判處尚男有期徒刑8年6月定讞。
葉大華、王美玉今天透過新聞稿表示，據訴，尚姓男子任職台中市、台南市多所國小期間，涉猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，此惡行在2020年才被揭發，部分案件卻因超過刑事追訴期，未能追究刑責。
監委說，另因尚姓男子曾開設家教班、補習班，是否還有其他受害學生，仍待清查；而尚男在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失。
監委指出，究竟此案始末經過、受害學生規模及主管機關調查處理情形為何；現行法令對於教師經調查性侵害及性騷擾行為屬實，得否剝奪、追繳退休金；檢方偵查過程有無違失等，都有深入瞭解必要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言