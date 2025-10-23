快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

涉猥褻、性侵逾10名女童！退休狼師潛逃出境 監委要查台南地檢署責任

中央社／ 台北23日電

監委葉大華、王美玉今天說，已退休的尚姓國小男老師在職時涉嫌猥褻、性侵10多名女童，地方政府教育局涉未全面清查，且尚姓男子在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失，已申請自動調查。

尚姓男子遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾台南市政府通報其為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。媒體報導，檢方起訴時，尚男已潛逃中國，後來透過兩岸司法互助管道於2023年將尚男解送回台，最高法院今年判處尚男有期徒刑8年6月定讞。

葉大華、王美玉今天透過新聞稿表示，據訴，尚姓男子任職台中市、台南市多所國小期間，涉猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，此惡行在2020年才被揭發，部分案件卻因超過刑事追訴期，未能追究刑責。

監委說，另因尚姓男子曾開設家教班、補習班，是否還有其他受害學生，仍待清查；而尚男在檢方偵查期間逃亡，檢方卻在起訴後才知道，涉有違失。

監委指出，究竟此案始末經過、受害學生規模及主管機關調查處理情形為何；現行法令對於教師經調查性侵害及性騷擾行為屬實，得否剝奪、追繳退休金；檢方偵查過程有無違失等，都有深入瞭解必要。

尚姓男子遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾，台南市政府通報其為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。示意圖／ingimage
尚姓男子遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾，台南市政府通報其為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。示意圖／ingimage

性騷擾 性侵害 猥褻 台南 女童

延伸閱讀

省道邊坡隱藏危機卻無監測？ 監察院要求交通部檢討改善

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪原因曝光

9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒「被性侵」醫揭真相 女保安與男友被捕

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

相關新聞

涉猥褻、性侵逾10名女童！退休狼師潛逃出境 監委要查台南地檢署責任

監委葉大華、王美玉今天說，已退休的尚姓國小男老師在職時涉嫌猥褻、性侵10多名女童，地方政府教育局涉未全面清查，且尚姓男子...

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪原因曝光

王姓男子借住好友祖厝，卻趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，卻性侵女子，被返回的好友發現報警，女...

求復合不成竟施暴！壓頭、持刀狠刺前女友 恐怖男辯：單純想嚇嚇她

新北蕭姓男子不滿林姓少女分手後另結新歡，持刀到台中約對方出面談判，眼見復合機會渺茫竟一手壓住林女頭、一手再抽刀猛刺，釀林...

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被...

黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有二二五九部少年性影像案，昨天辯論終結，定十一月廿五日宣判。黃子佼在庭上表示因本案毀了人生，...

台大醫涉性侵潛逃加拿大 遣返收押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏三名金融界女業務性侵，偵查中四十萬元交保，起訴後棄保潛逃加拿大，法官對鄭發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。