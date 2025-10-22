聽新聞
0:00 / 0:00

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪 原因曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

王姓男子借住好友祖厝，卻趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，卻性侵女子，被返回的好友發現報警，女子原本向檢警說自己被性侵，但到法院時卻翻供說是她同意和王男發生性行為，彰化地方法院因此判王男無罪。

判決書指出，王姓男子借住好友祖厝，好友去年5月某日晚間帶女友回來拜家神，王男卻趁好友到其他房間接電話時，強行將好友的女友衣服往上掀，並吸、咬女子胸部，強行扯下女子內外褲，以手指性侵，直到好友返回看到時才住手，好友及女友因此報警查辦。

王男在檢警偵辦時辯稱完全沒有碰觸女子，在法院審理中改稱，有觸摸女子胸部、大腿內側，但是為了幫女子治療。

女子在警詢和檢方偵查時都稱她被性侵，她和王男獨處時，王男突然說自己是關聖帝君，還要強脫掉她的內外褲，她有喊救命，也有反抗想要推開王男。

但到了法院審理期間，女子卻稱王男在和她發生性行為前，有問她「可不可以跟她做那個事情」，她說可以，王男才開始摸她。

法官認為，女子前後供詞不一，女子當時未必會如實告知男友實情，因此依罪證不足，判處王男無罪。

王姓男子趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，涉嫌性侵女子，但被害人前後供詞不一，法院因此判王男無罪。記者林宛諭／攝影
王姓男子趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，涉嫌性侵女子，但被害人前後供詞不一，法院因此判王男無罪。記者林宛諭／攝影

女友 性侵 性行為

延伸閱讀

罪行比性侵嚴重？閃兵藝人「全員上銬」進警局 律師曝原因

動搖國本？「淫魔」艾普斯坦受害者死後出書 揭遭「總理」性侵細節

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

印度16歲少女芒果園遭5男性侵並威嚇封口 她勇敢報警查出疑犯身份

相關新聞

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪 原因曝光

王姓男子借住好友祖厝，卻趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，卻性侵女子，被返回的好友發現報警，女...

求復合不成竟施暴！壓頭、持刀狠刺前女友 恐怖男辯：單純想嚇嚇她

新北蕭姓男子不滿林姓少女分手後另結新歡，持刀到台中約對方出面談判，眼見復合機會渺茫竟一手壓住林女頭、一手再抽刀猛刺，釀林...

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被...

黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有二二五九部少年性影像案，昨天辯論終結，定十一月廿五日宣判。黃子佼在庭上表示因本案毀了人生，...

台大醫涉性侵潛逃加拿大 遣返收押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏三名金融界女業務性侵，偵查中四十萬元交保，起訴後棄保潛逃加拿大，法官對鄭發布...

前台大狼婦醫下藥性侵3女逃亡被押返 上囚車畫面曝光

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對他發布通緝；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。