男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪 原因曝光

王姓男子借住好友祖厝，卻趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，卻性侵女子，被返回的好友發現報警，女子原本向檢警說自己被性侵，但到法院時卻翻供說是她同意和王男發生性行為，彰化地方法院因此判王男無罪。

判決書指出，王姓男子借住好友祖厝，好友去年5月某日晚間帶女友回來拜家神，王男卻趁好友到其他房間接電話時，強行將好友的女友衣服往上掀，並吸、咬女子胸部，強行扯下女子內外褲，以手指性侵，直到好友返回看到時才住手，好友及女友因此報警查辦。

王男在檢警偵辦時辯稱完全沒有碰觸女子，在法院審理中改稱，有觸摸女子胸部、大腿內側，但是為了幫女子治療。

女子在警詢和檢方偵查時都稱她被性侵，她和王男獨處時，王男突然說自己是關聖帝君，還要強脫掉她的內外褲，她有喊救命，也有反抗想要推開王男。

但到了法院審理期間，女子卻稱王男在和她發生性行為前，有問她「可不可以跟她做那個事情」，她說可以，王男才開始摸她。