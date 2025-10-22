快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

聽新聞
0:00 / 0:00

求復合不成竟施暴！壓頭、持刀狠刺前女友 恐怖男辯：單純想嚇嚇她

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北蕭姓男子不滿林姓少女分手後另結新歡，持刀到台中約對方出面談判，眼見復合機會渺茫竟一手壓住林女頭、一手再抽刀猛刺，釀林女脖子、雙手中刀鮮血直流，蕭犯後遭收押、被依殺人未遂罪嫌起訴，法院今開庭他否認有殺人意圖，辯稱「單純只是想嚇嚇她。」

檢方起訴指出，蕭男（23歲）、林女（17歲）交往時在新北市中和區同居，林後來提分手、交新男友，蕭不滿心生不滿，今年7月15日先到台中北區五金行買了1把水果刀，當晚10點再約林女見面談判。

林女和現任男友到天祥街一帶赴約，蕭再次向林女表達挽回之意遭拒絕，蕭情緒失控出手壓住對方頭，又從口袋抽出預藏的水果刀刺向她脖子，造成林女頸部中刀、雙手也因抵抗被割傷。

林女掙脫跑向一旁男友求救，蕭行凶後則連夜騎著機車北上躲回新北土城住處，但案發10小時就落網；檢方根據雙方證詞、蕭外套沾染血跡，及監視器畫面等證物，依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院今開庭，蕭男否認殺人，辯稱和林女談判時，對方有提到自己後方還有一群人，他覺得被恐嚇才拿出刀子，但「單純只是想嚇嚇她」沒有要殺人的意思。

法官整理爭執、不爭執事項時，問到蕭男對持刀、拉扯過程釀林女受傷部分有無意見，林一再辯稱沒有要殺人，應訊過程還全身不停抖動，經法官提示監視器畫面顯示他一手壓住林女頭、一手抽出水果刀，蕭才對客觀事實不爭執。

蕭男的辯護人表示，蕭已經和林女道歉、和解，並分期給付賠償，並聲請傳喚林女到庭，證明蕭男究竟有無殺人的故意。

蕭男不滿林姓前女友另結新歡，追到台中朝她揮刀割頸，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／報系資料照
蕭男不滿林姓前女友另結新歡，追到台中朝她揮刀割頸，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／報系資料照

殺人未遂 男友 分手 恐嚇

延伸閱讀

台中疑爆非洲豬瘟 新北豬肉攤憂：不只休息5天

影／新北淡水坪頂路山坡土石滑落 部分路段管制通行

新北山區豪雨汐止多處坍方 已預防性撤離1596人

高齡不怕！新北首創銀髮實境節目「高年級超進化」秀長者活力

相關新聞

求復合不成竟施暴！壓頭、持刀狠刺前女友 恐怖男辯：單純想嚇嚇她

新北蕭姓男子不滿林姓少女分手後另結新歡，持刀到台中約對方出面談判，眼見復合機會渺茫竟一手壓住林女頭、一手再抽刀猛刺，釀林...

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被...

黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有二二五九部少年性影像案，昨天辯論終結，定十一月廿五日宣判。黃子佼在庭上表示因本案毀了人生，...

台大醫涉性侵潛逃加拿大 遣返收押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏三名金融界女業務性侵，偵查中四十萬元交保，起訴後棄保潛逃加拿大，法官對鄭發布...

前台大狼婦醫下藥性侵3女逃亡被押返 上囚車畫面曝光

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對他發布通緝；...

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。