求復合不成竟施暴！壓頭、持刀狠刺前女友 恐怖男辯：單純想嚇嚇她

新北蕭姓男子不滿林姓少女分手後另結新歡，持刀到台中約對方出面談判，眼見復合機會渺茫竟一手壓住林女頭、一手再抽刀猛刺，釀林女脖子、雙手中刀鮮血直流，蕭犯後遭收押、被依殺人未遂罪嫌起訴，法院今開庭他否認有殺人意圖，辯稱「單純只是想嚇嚇她。」

檢方起訴指出，蕭男（23歲）、林女（17歲）交往時在新北市中和區同居，林後來提分手、交新男友，蕭不滿心生不滿，今年7月15日先到台中北區五金行買了1把水果刀，當晚10點再約林女見面談判。

林女和現任男友到天祥街一帶赴約，蕭再次向林女表達挽回之意遭拒絕，蕭情緒失控出手壓住對方頭，又從口袋抽出預藏的水果刀刺向她脖子，造成林女頸部中刀、雙手也因抵抗被割傷。

林女掙脫跑向一旁男友求救，蕭行凶後則連夜騎著機車北上躲回新北土城住處，但案發10小時就落網；檢方根據雙方證詞、蕭外套沾染血跡，及監視器畫面等證物，依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院今開庭，蕭男否認殺人，辯稱和林女談判時，對方有提到自己後方還有一群人，他覺得被恐嚇才拿出刀子，但「單純只是想嚇嚇她」沒有要殺人的意思。

法官整理爭執、不爭執事項時，問到蕭男對持刀、拉扯過程釀林女受傷部分有無意見，林一再辯稱沒有要殺人，應訊過程還全身不停抖動，經法官提示監視器畫面顯示他一手壓住林女頭、一手抽出水果刀，蕭才對客觀事實不爭執。

蕭男的辯護人表示，蕭已經和林女道歉、和解，並分期給付賠償，並聲請傳喚林女到庭，證明蕭男究竟有無殺人的故意。