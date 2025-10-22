保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被抓包，高雄地院依妨害秘密罪判他徒刑6月，得易科罰金。

今年6月4月晚間7時許，陳姓男子在林園區某連鎖超市購物，排隊等候結帳時，發現站他前面女客人正好穿著短裙，陳男見對方不注意，默默掏出手機，彎下腰假裝要綁鞋帶，趁機偷拍女生的裙底風光。

結果偷拍時陳男手機不小心碰到女方腳踝，對方轉過頭後發現他手機正好對著裙底，當場抓包陳男在偷拍。

警方到場後，檢視陳男手機，果真發現剛偷拍到的裙底照片，陳男眼見逃不過，默默坦承犯行。