快訊

洗澡時浴簾該放浴缸裡還外？知名飯店親授正確用法！浴簾發霉用「這些」清洗

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被抓包，高雄地院依妨害秘密罪判他徒刑6月，得易科罰金。

今年6月4月晚間7時許，陳姓男子在林園區某連鎖超市購物，排隊等候結帳時，發現站他前面女客人正好穿著短裙，陳男見對方不注意，默默掏出手機，彎下腰假裝要綁鞋帶，趁機偷拍女生的裙底風光。

結果偷拍時陳男手機不小心碰到女方腳踝，對方轉過頭後發現他手機正好對著裙底，當場抓包陳男在偷拍。

警方到場後，檢視陳男手機，果真發現剛偷拍到的裙底照片，陳男眼見逃不過，默默坦承犯行。

高雄地方法院審理時，法官發現，陳男過去也有偷拍，但他仍不知悔改，僅為滿足其一己私慾而偷拍他人性影像，考量陳男未與對方達成和解，依無故攝錄他人性影像罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

高雄地院。圖／本報系資料照
高雄地院。圖／本報系資料照

偷拍 女生

延伸閱讀

廁所藏手機偷拍未成年少女 台南男子遭判刑2年6月

孫安佐呼麻不雅片傳遭兜售！ 「有女子入鏡」孫鵬怒：告到底

影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

台中傳播小姐汽旅猝死 男客「滴管」餵毒性侵偷拍…涉重罪遭羈押

相關新聞

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

高雄陳姓保全在連鎖超市購物排隊等結帳，卻趁機蹲下身假裝綁鞋帶，持手機拍前面女生的裙底，結果不小心碰到對方腳踝，偷拍當場被...

黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有二二五九部少年性影像案，昨天辯論終結，定十一月廿五日宣判。黃子佼在庭上表示因本案毀了人生，...

台大醫涉性侵潛逃加拿大 遣返收押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏三名金融界女業務性侵，偵查中四十萬元交保，起訴後棄保潛逃加拿大，法官對鄭發布...

前台大狼婦醫下藥性侵3女逃亡被押返 上囚車畫面曝光

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對他發布通緝；...

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；...

廁所藏手機偷拍未成年少女 台南男子遭判刑2年6月

張姓男子在廁所藏放手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦；台南地檢署依兒少性剝削條例「其他違反本人意願之方法」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。