黃子佼淚灑法庭 性影像案11月25日宣判

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

藝人黃子佼在庭上表示「因本案毀了人生」。記者黃義書／攝影
台灣高等法院審理藝人黃子佼持有二二五九部少年性影像案，昨天辯論終結，定十一月廿五日宣判。黃子佼在庭上表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，並說「我不懂法律」、「我懂得被害人的痛」；一名告訴代理人反批「被害人的人生都還沒開始」。

黃子佼被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，黃偵查時認罪，審判時翻供，台北地方法院判黃八月徒刑，併科罰金十萬元。

台北地檢署另查獲黃還持有其他未成年人性影像，高院併案審理，被害人從卅五人擴增為四十七人。案件上訴期間，黃開始與被害人談和解，昨天黃搭車離去時，他的律師拋下一句「卅七名未成年都和解了」。

一名被害人告訴代理人聽聞感到震驚，表示除了自己當事人外，至少還有二名被害人未與黃和解。她表示，其他被害人因身分不明，無法和解，但依兒童及少年福利與權益保障法第一一二條第二項「對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。」規定，衛生福利部應該出來協助才對，但政府卻在黃子佼案中沒有任何角色。

這名告訴代理人說，黃的律師前天說要和解，語氣卻是「只剩你們還沒和解」，彷彿情緒勒索，「都是話術」，被害人至今仍覺得生氣；對方前晚稱已透過電子郵件寄出和解書，結果內容是要求她們再斟酌金額，覺得被耍弄。

黃子佼曾為司法院推動國民法官制度代言人，他昨天表示「我不懂法律」，不知所做所為觸法。昨天開完庭後，黃追著告訴代理人啜泣、鞠躬說「請幫我轉達我的歉意」。

據了解，一審判決的卅五名被害人中，有卅三位與黃和解，檢察官聲請併辦部分只有二名和解，原因是「被害人別不詳」，無從調解或和解。

黃子佼 兒少法

