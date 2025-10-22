台大醫涉性侵潛逃加拿大 遣返收押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏三名金融界女業務性侵，偵查中四十萬元交保，起訴後棄保潛逃加拿大，法官對鄭發布通緝；刑事局請求加國協助緝獲，昨遣返後解送台北地方法院歸案，法官裁定羈押。

鄭去年十一月被台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴，隔月他從桃園國際機場搭機至加拿大溫哥華，今年三月未到庭被北院發布通緝。刑事局今年七月中透過兼轄加拿大事務的駐美東聯絡官，提供鄭文芳涉案資料，洽詢加拿大邊境服務局（ＣＢＳＡ），確認鄭合法居留加國，未有出境紀錄。七月卅日ＣＢＳＡ通報，在溫哥華查獲鄭文芳，加國移民法庭後續裁定取消鄭居留許可並驅逐出境。

刑事局協調遣返，前天由ＣＢＳＡ兩名幹員押解鄭文芳，從溫哥華國際機場陪同搭機，昨清晨五時許抵達桃機，刑事局人員在登機口逮捕鄭。據了解，鄭文芳情緒平穩，說「我都會配合」，除喝水未提出特別需求，稱未收到出庭通知，後來才知被通緝，願返台面對。

鄭文芳性侵疑案最早爆發於二○二三年三月，一名藥廠女業務指控受鄭邀約到居酒屋餐敘，鄭涉在紅酒中下藥性侵；檢方調閱監視器畫面，認為該藥廠女業務走路無需攙扶，事後還傳「感謝老爹」的簡訊給鄭，處分鄭不起訴。

二○二四年三月性侵疑雲又起，有立委陪同三名金融界女業務開記者會，三名女子分別指控遭鄭文芳下藥猥褻、性侵，指鄭分別邀她們到居酒屋以同樣手法犯案，檢警搜索鄭，檢方訊後以四十萬元交保，去年十一月起訴。

鄭文芳專精婦科腫瘤及婦癌疾病，官網顯示他是台大醫學研究所醫學博士，曾任台大醫學院婦產科專任教授、台大醫院婦產部主治醫師、婦科主任，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎。台大醫院在醜聞案爆發後已將鄭解聘。