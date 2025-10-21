快訊

淹沒道路！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時許溢流 台9線便道遭沖毀

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

聽新聞
0:00 / 0:00

前台大狼婦醫下藥性侵3女逃亡被押返 上囚車畫面曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對他發布通緝；鄭男潛逃往加拿大7個月後被捕，今由台北市警方押解歸案，台北地方法院審理裁定羈押，鄭男稍早上囚車面也曝光。

鄭文芳專精婦科腫瘤及婦癌疾病，官網顯示，他是台大醫學研究所醫學博士，曾任台大醫學院婦產科專任教授、台大醫院婦產部主治醫師、婦科主任，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎。

鄭文芳開庭時辯稱，當初法官並未對他施以境管，本來今年7月就要回台，但因簽證有問題被加拿大移民局人員留置，去加國是要探望妻子。

鄭文芳性侵疑案最早爆發於2023年3月，一名藥廠女業務控告鄭男乘機性交，指受鄭男邀約到居酒屋餐敘，在紅酒中下藥，她醒來發現裸體躺在汽車旅館床上。檢方偵辦調閱相關監視器畫面，發現控訴鄭男的女業務走路無需攙扶，事後還傳「感謝老爹」的簡訊，處分鄭男不起訴確定。

2024年3月性侵疑雲又起，有立委接獲陳情，陪同3名金融界女業務開記者會，3名女子分別指控遭鄭文芳下藥猥褻、性侵，控訴鄭分別邀約她們到居酒屋，以同樣手法犯案，檢警後來搜索鄭男，訊後諭令40萬元交保，去年11月依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴鄭男。

台北地院今年3月25日傳喚鄭文芳開庭，鄭男無故未到，法官拘提鄭無著，通知具保人鄭男妻子郭靜芳督促鄭出庭也未果，確認鄭已潛逃，對鄭男發布通緝，裁定保證金沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，起訴後棄保潛逃；鄭男潛逃往加拿大7個月後被捕，今押解歸案，台北地方法院審理裁定羈押，鄭男稍早上囚車面也曝光。圖／擷自udn video
台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，起訴後棄保潛逃；鄭男潛逃往加拿大7個月後被捕，今押解歸案，台北地方法院審理裁定羈押，鄭男稍早上囚車面也曝光。圖／擷自udn video

台大醫學院 性侵 加拿大 婦產科

延伸閱讀

前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

台大醫師涉下藥性侵藥廠女業務棄保潛逃 今押解返台受審

疫後外國人在台遭性侵通報回升 印尼菲律賓最多

相關新聞

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；...

前台大狼婦醫下藥性侵3女逃亡被押返 上囚車畫面曝光

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對他發布通緝；...

廁所藏手機偷拍未成年少女 台南男子遭判刑2年6月

張姓男子在廁所藏放手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦；台南地檢署依兒少性剝削條例「其他違反本人意願之方法」...

台大醫師涉下藥性侵藥廠女業務棄保潛逃 今押解返台受審

台大醫院鄭姓醫師被控在酒中下藥迷昏3名女子後加以性侵，偵查中40萬元交保，鄭起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；據指出，鄭...

影／黃子佼又鞠躬 性影像案被害人律師指「都和解了」是話術

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃...

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。