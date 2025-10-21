前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，起訴後棄保潛逃加拿大7個月後被捕，今由台北市警南港分局押解歸案，台北地方法院審理裁定羈押。示意圖／ingimage

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵，偵查中40萬元交保，起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；鄭潛逃往加拿大7個月後被捕，今由台北市警南港分局押解歸案，台北地方法院審理裁定羈押。

鄭文芳開庭時辯稱，當初法官並未對他施以境管，本來今年7月就要回台，但因簽證有問題被加拿大移民局人員留置，而去加國是要探望妻子。

鄭文芳專精婦科腫瘤及婦癌疾病，官網顯示，他是台大醫學研究所醫學博士，曾任台大醫學院婦產科專任教授、台大醫院婦產部主治醫師、婦科主任，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎。

監察院在醜聞發生後立案調查，認定台大醫院沒有積極查處並落實防治措施，忽視申訴人的處境，促請確實檢討改善，台大醫院於2023年底解聘鄭。

鄭文芳性侵疑案最早爆發於2023年3月，一名藥廠女業務控告鄭乘機性交，指受鄭的邀約到居酒屋餐敘，鄭在紅酒中下藥，她醒來發現裸體躺在汽車旅館床上。

檢方偵辦調閱相關監視器畫面，發現控訴鄭的藥廠女業務走路無需攙扶，事後還傳「感謝老爹」的簡訊給鄭，處分鄭不起訴確定。

2024年3月性侵疑雲又起，有立委接獲陳情，陪同3名金融界女業務開記者會，3名女子分別指控遭鄭文芳下藥猥褻、性侵，控訴鄭分別邀約她們到居酒屋，以同樣手法犯案，檢警後來搜索鄭，訊後諭令鄭40萬元交保，去年11月依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴鄭。

台北地院分案審理，今年3月25日傳喚鄭文芳開準備程序庭，鄭無故未到，法官指揮警方拘提鄭無著，通知具保人即鄭的妻子郭靜芳督促鄭出庭也未果，法官確認鄭已潛逃，對鄭發布通緝，裁定保證金沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康