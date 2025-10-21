快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

廁所藏手機偷拍未成年少女 台南男子遭判刑2年6月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子在廁所藏放手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦；台南地檢署依兒少性剝削條例「其他違反本人意願之方法」提起公訴，將處7年以上有期徒刑，台南地院合議庭認為並非「罪疑唯重」，審理時變更法條為「拍攝少年性影像」，將張判刑2年6月。

判決書指出，張姓男子去年5月22日透過朋友介紹認識一名未滿18歲的女學生，已經知道對方未成年，卻趁著眾人一起在台南市安南區一間工廠內打麻將時，隔天凌晨1時許先進到工廠廁所，在洗手台下方U型管處裝設手機；張確認等到女學生來上廁所後，就開啟錄影功能離開。

女學生在廁所內更衣時，裸露胸部與身體隱私部位等影像均被張的手機錄下，但女學生眼尖發現有手機對著她拍攝，不滿告知母親，由母親報警處理；檢方偵訊、法院審理時，張均承認犯行，並有監視器影像與偷拍的性影像為證，法院認定事證明確。

不過，對於檢方以兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像」將張起訴，法院合議庭用2千多字論述，「違反本人意願之方法」須具壓抑或妨害兒少意思自由的性質。

合議庭認為，如行為人僅以「偷拍」方式對不知情的兒童或少年拍攝其性影像，自無從該當「其他違反本人意願之方法」，應僅論以同條例第36條第1項之罪；條例已分別依行為人對被害人施加手段的強弱的不同而有不同的法定刑，並無「罪疑唯重」或一律適用最不利於行為人條款的必要。

合議庭指出，公訴意旨認張姓男子應論以兒少性剝削條例第3項，容有未洽，已當庭告知張該等罪名與法條，堪認對被告防禦權行使並無實質上妨礙，爰依法變更起訴法條，認定張觸犯同條例第36條第1項之拍攝少年性影像罪。

合議庭說明，張的律師雖稱張因欠缺法律正確認知下，所為欠缺慎思，至今已甚感後悔；請考量張當次行為時即遭發現，並未有觀覽行為，影片並未流出，傷害尚未擴大，且張承認所有犯行，配合偵審程序進行，請依刑法第59條減輕其刑，但合議庭認為張並無「顯可憫恕」情狀。

張案發時為成年人，明知對方是未成年人，仍為滿足一己私慾犯案，使女學生心靈留下陰影，嚴重影響其成長過程中心理及人格健全發展；且張並未取得女生諒解，依其客觀犯行與主觀惡性考量，尚難認有何特殊原因與環境而足以引起一般同情，或有顯可憫恕之情。

合議庭審酌，張承認犯行，兼衡其智識、家庭生活、經濟狀況、素行紀錄、犯罪動機、目的、手段及對於女學生造成侵害等，依犯拍攝少年性影像罪，判刑2年6月。

張姓男子在廁所安裝手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦，台南地院合議庭依兒少性剝削條例「拍攝少年性影像」，將張判刑2年6月。聯合報系資料照
張姓男子在廁所安裝手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦，台南地院合議庭依兒少性剝削條例「拍攝少年性影像」，將張判刑2年6月。聯合報系資料照

廁所 未成年 偷拍

延伸閱讀

媽媽不給玩傳說對決…台中少女逃家8天斷訊 警當網路戰友尋獲

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

相關新聞

廁所藏手機偷拍未成年少女 台南男子遭判刑2年6月

張姓男子在廁所藏放手機，等確認未成年女學生要進入時開啟錄影遭逮送辦；台南地檢署依兒少性剝削條例「其他違反本人意願之方法」...

台大醫師涉下藥性侵藥廠女業務棄保潛逃 今押解返台受審

台大醫院鄭姓醫師被控在酒中下藥迷昏3名女子後加以性侵，偵查中40萬元交保，鄭起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；據指出，鄭...

影／黃子佼又鞠躬 性影像案被害人律師指「都和解了」是話術

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃...

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月...

小三染人夫拍性愛照還高調認愛 開庭瞎扯：激勵正宮重視婚姻關係

台中市一名女子與已婚人夫在2023年間交往，正宮發現，小三有拍攝與丈夫的性愛照，氣得找小三質問，小三向正宮承認「我們是男...

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

台中市1名已婚營造業總經理特助已婚，他被妻子抓到，他與擔任開發公司負責人的女子，曾以公務開會、工作、游泳等理由，與女強人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。