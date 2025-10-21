台大醫師涉下藥性侵藥廠女業務棄保潛逃 今押解返台受審

快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台大醫院鄭姓醫師被控在酒中下藥迷昏3名女子後加以性侵，偵查中40萬元交保，鄭起訴後棄保潛逃，法官對鄭發布通緝；據指出，鄭潛逃加拿大今押解返台歸案，台北地院下午開庭審理，鄭有逃亡之實，裁定羈押機率恐不低。

這起性侵案件最初由立法委員揭發，指控鄭涉嫌性侵女病患，並對藥廠女業務下迷藥帶到汽車旅館犯案，檢方一度對鄭作出不起訴處分。

不過，後來有3名金融界女業務舉行記者會指控鄭涉嫌迷姦，檢方偵辦檢視被害3名女業務的親身經歷，認為鄭在酒內摻入不明藥劑使被害人無法抗拒，趁機猥褻、性侵，檢方不採信鄭的辯詞，2024年11月將他起訴。

台北地院2025年3月25日開準備程序庭，鄭經合法傳喚未遵期到庭，法院拘提鄭未果，另具保人經法院合法通知也未能促使鄭到案，法官認為鄭確已逃匿，沒收他的40萬保證金，對鄭發布通緝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

通緝 法官 台大 性侵 醫師

