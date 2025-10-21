影／黃子佼又鞠躬 性影像案被害人律師指「都和解了」是話術

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行審理，預計言詞辯論。黃上午10點多仍穿藍色短襯衫與格子褲、戴白色棒球帽現身，還是拿著1瓶飲料，他下車時對媒體鏡頭鞠躬1次，未發言。

高院準備程序期間，黃與第一波35名被害人中的30人調解成立，不過因檢方另查獲黃還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理卻未獲審究，高院併辦，因此被害人數有47人。

1名被害人的律師表示，並非所有人都有與黃子佼和解，直到昨天，黃仍試圖要她們和解，彷彿「只剩妳們了」。律師認為，「都和解了」是話術。