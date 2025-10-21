聽新聞
0:00 / 0:00
影／黃子佼又鞠躬 性影像案被害人律師指「都和解了」是話術
藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行審理，預計言詞辯論。黃上午10點多仍穿藍色短襯衫與格子褲、戴白色棒球帽現身，還是拿著1瓶飲料，他下車時對媒體鏡頭鞠躬1次，未發言。
高院準備程序期間，黃與第一波35名被害人中的30人調解成立，不過因檢方另查獲黃還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理卻未獲審究，高院併辦，因此被害人數有47人。
1名被害人的律師表示，並非所有人都有與黃子佼和解，直到昨天，黃仍試圖要她們和解，彷彿「只剩妳們了」。律師認為，「都和解了」是話術。
黃子佼風波不斷，8月24日他開車行經新北市三重區時，碰撞六旬林姓女騎士，黃竟直接駛離現場。警方獲報後通知黃子佼到案，黃表示「未感覺有擦撞」，警詢後依肇事逃逸、過失傷害罪函送新北地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言