高院審理黃子佼持2259部少年性影像 今進行審判程序
高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；遭台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元，經上訴高院審理後今天進入審判程序。
藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月到9月，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院準備程序期間，黃與第一波35名被害人中的30人調解成立，高院今天上午進入審判程序。黃子佼在開庭前5分鐘左右抵達，依舊戴白色棒球帽、穿深藍色短襯衫、格子褲，手中拿著1瓶水，也在媒體鏡頭前鞠躬，面對相關詢問不發一語，步入高院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言