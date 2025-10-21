快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

高院審理黃子佼持2259部少年性影像 今進行審判程序

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；遭台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元，經上訴高院審理後今天進入審判程序。

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月到9月，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院準備程序期間，黃與第一波35名被害人中的30人調解成立，高院今天上午進入審判程序。黃子佼在開庭前5分鐘左右抵達，依舊戴白色棒球帽、穿深藍色短襯衫、格子褲，手中拿著1瓶水，也在媒體鏡頭前鞠躬，面對相關詢問不發一語，步入高院。

高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；高院進入審判程序。黃子佼戴白色棒球帽、穿深藍色短襯衫、格子褲，手中拿著1瓶水，出庭。記者黃義書／攝影
高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；高院進入審判程序。黃子佼戴白色棒球帽、穿深藍色短襯衫、格子褲，手中拿著1瓶水，出庭。記者黃義書／攝影
高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；高院進入審判程序。黃子佼戴白色棒球帽出庭，在媒體鏡頭前鞠躬，面對相關詢問不發一語，步入高院。記者黃義書／攝影
高等法院上午審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；高院進入審判程序。黃子佼戴白色棒球帽出庭，在媒體鏡頭前鞠躬，面對相關詢問不發一語，步入高院。記者黃義書／攝影

性剝削 藝人 台灣高等法院 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

Joeman忘了做1件事 「停車費變2345元」！自嘲：盤子界MVP

黃子佼涉肇事逃逸？ 本人親還原車禍過程「願意負擔損失」

相關新聞

影／黃子佼又鞠躬 性影像案被害人律師指「都和解了」是話術

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃...

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月...

小三染人夫拍性愛照還高調認愛 開庭瞎扯：激勵正宮重視婚姻關係

台中市一名女子與已婚人夫在2023年間交往，正宮發現，小三有拍攝與丈夫的性愛照，氣得找小三質問，小三向正宮承認「我們是男...

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

台中市1名已婚營造業總經理特助已婚，他被妻子抓到，他與擔任開發公司負責人的女子，曾以公務開會、工作、游泳等理由，與女強人...

他坐黃金海岸看海 竟遇騎車怪男經過稱可幫忙按摩再趁機撫摸胸部

49歲薛姓男子騎機車經過台南市南區黃金海岸邊，看到一名男子正在看海，竟聲稱要幫男子按摩，逕行按摩對方肩、背，再趁機撫摸男...

約女同學品酒見她醉倒凍抹條 男車上強吻被告猥褻賠50萬換免囚

高雄薛姓男大學生邀請女同學到餐酒館討論品酒，事後載女同學回家途中涉嫌在車上強吻女方，一審薛男被依強制猥褻罪判刑9月，他上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。