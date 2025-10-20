快訊

小三染人夫拍性愛照還高調認愛 開庭瞎扯：激勵正宮重視婚姻關係

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子與已婚人夫在2023年間交往，正宮發現，小三有拍攝與丈夫的性愛照，氣得找小三質問，小三向正宮承認「我們是男女朋友」，正宮向小三求償100萬元，法院審理時，小三稱會承認雙方交往，是在「說謊」，為讓正宮「重視婚姻關係」，法官不採信，依相片等證據，認定小三侵害配偶權，判賠30萬元。

判決指出，一名從事自由業的女子與一名已結婚6年的人夫，在2023年間交往，期間曾發生性行為，女子還拍攝人夫穿著內褲，以及與人夫歡愛的性愛照片留存，正宮發現後，質問丈夫與小三，二人都承認有交往，正宮據此向小三求償100萬元。

台中地院審理時，小三解釋，當時會正宮承認她與人夫是男女朋友，其實是在「說謊」，主要目的是為了「激勵」正宮能夠重視婚姻關係，後來也已向正宮澄清。

但該說法沒有被法官採信，法官指出，當時人夫與妻子婚姻狀況已不穩定，小三若為了讓正宮重視婚姻關係，更不可能向正宮說出「她與人夫是男女朋友」的謊言，此舉只讓雙方的婚姻關係更加惡化，沒有任何助益，不採信小三辯詞。

法官審認，根據正宮提供小三與人夫的性愛照片，可認定小三已侵害侵害配偶權，審酌雙方資力等情狀後，判小三得賠30萬元，仍可上訴。

台中市一名女子與已婚人夫有染，還拍攝性愛照片，台中地院判女子得賠正宮30萬元。圖／AI生成
台中市一名女子與已婚人夫有染，還拍攝性愛照片，台中地院判女子得賠正宮30萬元。圖／AI生成

小三 人夫 婚姻

