他坐黃金海岸看海 竟遇騎車怪男經過稱可幫忙按摩再趁機撫摸胸部

49歲薛姓男子騎機車經過台南市南區黃金海岸邊，看到一名男子正在看海，竟聲稱要幫男子按摩，逕行按摩對方肩、背，再趁機撫摸男子左胸，性騷擾得逞；男子報警提告，薛在檢方偵訊時，否認犯行，檢察官提起公訴。台南地院審理時，因告訴人撤告，諭知公訴不受理。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，薛姓男子去年12月5日傍晚6時許，騎車行經台南市南區黃金海岸，見一名男子正在岸邊看海；薛認有機可乘，竟假借幫對方按摩為由，徒手按壓男子肩膀、背部，並乘男子不及抗拒，徒手撫摸其左胸部，以此方式性騷擾得逞。

案經男子報警提告，檢方偵訊時，薛僅承認有幫男子按摩，辯稱「我有問他說，我可不可以幫你按摩肩膀，當下他沒有回絕我」；薛表示，按摩時左手壓在他的左肩、右手按壓他的右肩，因為站在他後面，左手出力時往前自然會碰到胸部，否認意圖性騷擾。

檢方認定，男子與薛素不相識，亦無恩怨，對薛的犯行指證歷歷，當無誣攀之理；且雙方初次見面，薛無故幫男子按摩，顯與常情有違，薛所辯避重就輕，顯為臨訟卸責之詞，委不足採，且有監視器畫面佐證，依違反性騷擾防治法提起公訴。