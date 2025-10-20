立委關切北車性侵案 張榮興：加強聯繫和盤查
立委許宇甄今天關切台北車站性侵案，涉案通緝犯此舉是挑戰公權力，要求警方追究相關責任和預防作為；警政署長張榮興說，將強化鐵警、台鐵站方和保全聯繫作業，並加強盤查。
立法院內政委員會上午進行「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」專題報告和備、質詢。
國民黨立委許宇甄質詢問到，近日發生一起令人震驚事件，就是台北車站在光天化日之下居然發生通緝犯公然性侵女子事件，過往觀光客都認為台灣很安全，如今北車大廳竟然發生這種事，且過程長達10分鐘之久，還是外籍旅客報案，到底是哪個環節出問題。
許宇甄追問，北車長期存在聚眾飲酒、滋擾和脫序行為，台鐵公司和鐵路警察局之間的通報機制為何；通緝犯如此作為就是挑戰公權力，警方一定要嚴格追究相關責任，以及預防未來再度發生，要求1週內遞交書面報告。
張榮興答詢表示，鐵警和台鐵站方、保全三方聯繫作業，現在就是要再增加密度；未來也會加強盤查，並允諾在期限內完成書面報告。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
