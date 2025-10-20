約女同學品酒見她醉倒凍抹條 男車上強吻被告猥褻賠50萬換免囚

高雄薛姓男大學生邀請女同學到餐酒館討論品酒，事後載女同學回家途中涉嫌在車上強吻女方，一審薛男被依強制猥褻罪判刑9月，他上訴後賠償50萬元與女方達成和解，高雄高分院審酌他與女方和解，宣告緩刑5年。

2021年11月23日晚上22點30分，薛男約女同學到鼓山區某餐酒館討論品酒合作事宜，兩人在餐酒館小酌幾杯後，隔天凌晨0時許，女方不勝酒力，薛男見狀便扶女同學到右前座，準備開車載她回家。

薛男開車行經鼓山區臨海一路鼓山消防隊對面停車格時，見女方醉倒右前座，先是要求親吻被拒，事後因忍不住，不顧女同學拒絕，強行親吻女方嘴唇數秒。

鼓山分局接獲報案，傳喚薛男說明後，依強制猥褻罪嫌函送高雄地檢署偵查、起訴，高雄地院審理後，法官認定薛男構成猥褻，判刑9月。

薛男不服上訴，高雄高分院合議庭考量薛男坦承不諱，並與女同學達成和解，賠償50萬元，已如數交付完畢，刑度維持不變，另宣告緩刑5年，期間保護管束，另提供120小時義務勞務，及接受法治教育2場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康