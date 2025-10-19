沒道義...台中男受獄友之託轉達嫂子 他約進摩鐵嘿咻3次被控性侵無罪

台中市林姓男子在前年間停押獲釋，他受獄友之託，代向其妻轉達資訊、寄送日用品，取得獄友妻子聯絡電話，未料林以商談找律師為由，將獄友妻子約到汽車旅館後，在汽車旅館內，與獄友妻子歡愛三次，獄友妻子認為當時是擔心自己與丈夫安危，才會勉強同意，提告性侵，一、二審都認定，被害女子未清楚表達拒絕意思，住宿費、交通費都由女子支付，甚至借錢給林，認事證不足，判林無罪。

檢警調查，林姓男子在前年7月間涉案被羈押在台中看守所，與另名獄友同舍房，林在同年9月停押獲釋，該名獄友希望林男出監後，代為聯絡妻子，交代照顧兒女、寄送日用品到看守所等事宜，因而取得獄友妻子的聯絡電話。

林男取得獄友妻子的聯絡方式後，在同年9月中旬中午，電話聯絡獄友妻子，以其丈夫需要聘請律師為由，約獄友妻子到台中商談相關事宜，未料林男卻帶著獄友妻子，一起搭計程車前往一間汽車旅館，在汽車旅館內，已邀約泡澡等理由，分別在浴室、浴缸、床上與獄友妻子發生三次性關係。

獄友妻子還負擔期間的交通費、住宿費，甚至借款200元給林男，獄友妻子事後後悔，向檢警提告林男涉犯強制性交罪，檢方偵結起訴。

台中地院審理時，林男否認犯案，辯稱雙方發生性關係3次都是合意的，期間女子都沒有說步要，離開汽車旅館還是一起搭乘計程車離開。

法官審酌，雖然林男以幫忙找律師、運用在看守所內關係，可以幫忙女子在獄中的丈夫等方式，誘導女子與他發生性關係，但沒有證據顯示，女子發生性行為期間的性自主權，有遭到壓抑或妨害。

另外二人發生三次性關係後，二人還一起搭乘計程車離開汽車旅館，林男途中下車時，被害女子還借款200元給林男，且汽車旅館的住宿費、交通費都是由被害女子負擔，期間女子沒有排斥林男舉動，與林男互動自然、友善，與一般性侵被害人，對林男有生氣、閃避、怒責的互動有別，認為此案事證不足，判林男無罪。