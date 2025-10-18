北市男大生巷內脫褲逼女同學口交 辯「她曾酒後服務過」遭判1年7月

男大生小祐（化名）跟同班女同學小慈（化名）一起搭公車，下車步行期間，小祐突色性大發，在巷內脫下內褲強拉小慈的手觸摸自己下體，甚至強壓頭部企圖口交，所幸小慈激烈掙扎且有路人經過才未得逞，士林地院審結，依強制性交未遂罪判1年7月徒刑。

判決指出，2023年1月3日晚間6時許，小祐與小慈及2名男同學一起搭公車，4人在台北市南港區誠正國中站下車，其中一名男同學先離開，3人步行至富康街3巷內，小祐突然脫下褲子與內褲，強拉小慈的手觸摸生殖器。

小慈立刻抽手拒絕，但小祐仍不罷手，進一步以手強壓對方頭部朝自己下體方向移動，試圖逼迫口交，小慈拚命掙扎抵抗，剛好有路人經過，才讓小祐收手未能得逞。

小祐事後辯稱，雙方是朋友關係，2022年一次聚會時小慈曾酒後主動口交，平時也有送對方小禮物，認為這是彼此的相處模式，並無違反對方意願。

不過，小慈在偵訊時否認有此事，法官勘驗小祐提出的對話紀錄也無法證明，且案發當下小慈明顯抽手、掙扎，拒絕意願明確，法院認定小祐行為已屬強制性交的著手階段，因被害人反抗及路人介入未能得逞，構成強制性交未遂罪。

法官表示，小祐智識正常，應明白兩性相處須尊重他人意願，卻在被害人明確拒絕後仍強行施暴，手段已造成被害人極大恐懼與心理創傷，雖犯後坦承犯行、表達和解意願並提出賠償方案，但被害人不願和解。

法院審酌，小祐無前科，出身單親家庭、家境清寒，現與父親同住、靠父親支撐家計，綜合其年齡、教育與經濟狀況後，量處徒刑1年7月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康