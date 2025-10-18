聽新聞
搭新台馬輪竊女鞋「留精」 軍人自白：我射的

聯合報／ 記者游明煌蔡家蓁／連線報導

一名阿兵哥搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，連江縣要求船商檢討強化女性專區的安全機制。圖為新台馬輪內部船艙。記者蔡家蓁／攝影
一名阿兵哥搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」，連江縣要求船商檢討強化女性專區的安全機制。圖為新台馬輪內部船艙。記者蔡家蓁／攝影

東引指揮部一名阿兵哥前天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖女性專區偷走一隻女乘客新鞋，並在鞋內留「精液」丟到走道，女子發現後報案，嫌犯坦承犯案並願賠償，依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。連江縣交通旅遊局昨率隊登船勘查，要船運業者提事件報告，及檢討強化女性專區的安全機制。

基隆港警察總隊老碼頭中隊前天接獲新台馬輪通報指，女子報案稱鞋子遭人拿走，欲出艙門尋找，見到一名男子將鞋子丟回後離開，結果發現鞋子裡有殘留精液。

經船方查詢，施男坦承躲在女臥鋪間迅速打手槍，也表明願意賠償。基隆海巡隊表示，已將犯嫌依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。

鞋子遭偷的女客在threads貼文指出，她睡在新台馬輪的女性專區，在躺著滑手機時，餘光發現少了一隻鞋子，拉開床簾確實少了一隻，在去櫃台途中，看見有人把那隻鞋丟到走道上，拿起來一看裡面就有不明液體。

女乘客表示，當她拿鞋子向櫃台反映，船員也傻眼，還稱沒有監視器很難查，但突有一阿兵哥靠近說是他射的，會負責賠償。女乘客說從小到大都搭這船，第一次遇到這麼離譜的事。

新台馬輪現有女性專區為約60席床位的開放式艙房，其中約32床規畫為女性限定使用，啟用至今鮮少有客滿狀況，另設有2間女性專用商務艙。

交旅局長陳如嵐表示，全案已進入檢方偵辦階段，昨已要求新台馬輪航商全港通公司提出檢討報告，並針對女性專區安全改善、空間規劃進行檢討。

全港通公司表示，已提供該名女性乘客專屬聯絡窗口與報案協助，並致贈免費船票與慰問品，對旅客所受驚嚇深表歉意。

