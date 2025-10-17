她偷吃人夫還大拍性愛影片 「壞壞次數兜不攏」仍判賠30萬

吳姓女子控告黃姓女子明知她的丈夫已婚，仍多次與他發生性行為並拍攝性愛影片，被彰化地院員林簡易庭判賠30萬元。示意圖／AI生成

吳姓女子控告黃姓女子明知她的丈夫已婚，仍多次與他發生性行為並拍攝性愛影片，侵害她的配偶權，雖然黃女與吳夫對於發生性行為次數兜不攏，但彰化地院員林簡易庭認為被告行為違背善良風俗、情節重大，判決黃女應賠償精神慰撫金30萬元。

吳女指稱，被告黃女明知她的丈夫黃男已婚，仍與他交往，兩人多次相約到彰化縣員林市旅館發生性行為，並拍攝性愛影片，黃男還贈送項鍊等禮物，此事曝光後，親友議論紛紛，夫妻感情破裂，自己在工作與家庭間倍感羞辱與痛苦，請求被告賠償精神慰撫金50萬元及利息。

黃女辯稱，確實與黃男發生過性行為，但次數不多，且是黃男主動接近；她知道對方已婚，也明白行為不對，但因為身為單親媽媽，要扶養孩子與父母，生活壓力大，一時迷失才誤入歧途，請求法官從輕認定；吳夫黃男出庭證稱，與黃女性交至少12次以上，主要集中在去年間，每月約一次。

法院審理後認為，雙方對於「有無性交」部分一致承認，僅對發生次數有爭執。被告明知黃男有配偶仍多次發生性行為，屬故意以違背善良風俗的方式侵害他人婚姻關係，行為已破壞原告與丈夫共同生活的圓滿安全與幸福，對原告的婚姻及人格尊嚴造成重大傷害，情節重大，應負賠償責任。

法院審酌雙方經濟能力、社會地位及原告所受精神痛苦程度後，認為慰撫金以30萬元為妥，超過部分駁回。