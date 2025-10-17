留言性騷李多慧！遭起底是中油職員 公司開鍘拔官

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中職味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧。聯合報系資料照
台灣中油公司針對陳姓員工個人社群帳號於網路留言區出現性別歧視不雅文字案，經內部調查後，陳員坦承有關上開社群媒體不雅留言係其所為。台灣中油於10月13日起將陳員調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。

台灣中油再次重申，對於任何性騷擾或性別歧視情事皆秉持零容忍的立場，持續強化員工對性別尊重與職場倫理的認知、落實推動各項性別平等教育與性騷擾防護措施，致力於維護性別尊重與友善的職場環境。

【中央社／台北17日電】

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧日前現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油今天表示，經內部調查，該員工坦承不雅留言是其所為，已將他調任非主管職務並懲處。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重災情，全台各地民眾紛紛湧入救災，李多慧也親赴災區以實際行動救災，暖心舉動獲得不少網友讚賞，卻有一名陳姓男網友口出穢言，留下性騷擾字眼，被挖出為中油員工。

中油3日強調，對任何性騷擾或性別歧視情事零容忍，已責成該員工主管釐清相關事實，並將依警方調查結果採取適當處置。

中油今天發布新聞稿表示，針對陳姓員工個人社群帳號於網路留言區出現性別歧視不雅文字案，經內部調查後，陳員坦承社群媒體不雅留言是其所為。中油已在13日將陳員調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。

中油重申，對於任何性騷擾或性別歧視情事皆秉持零容忍的立場，持續強化員工對性別尊重與職場倫理的認知、落實推動各項性別平等教育與性騷擾防護措施，致力於維護性別尊重與友善的職場環境。

