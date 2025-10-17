留言性騷李多慧！遭起底是中油職員 公司開鍘拔官

中職味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧。聯合報系資料照

【中央社／台北17日電】

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧日前現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油今天表示，經內部調查，該員工坦承不雅留言是其所為，已將他調任非主管職務並懲處。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重災情，全台各地民眾紛紛湧入救災，李多慧也親赴災區以實際行動救災，暖心舉動獲得不少網友讚賞，卻有一名陳姓男網友口出穢言，留下性騷擾字眼，被挖出為中油員工。

中油3日強調，對任何性騷擾或性別歧視情事零容忍，已責成該員工主管釐清相關事實，並將依警方調查結果採取適當處置。

