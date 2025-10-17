快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒有性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

東引指揮部施姓下士昨休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客鞋子，並在鞋內射有「精液」後丟到走道，女子到櫃台反映並報案，基隆海巡隊昨晚訊後認為沒有構成性騷擾，因犯嫌坦承犯案並願賠償，依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。

基隆港警察總隊老碼頭中隊昨接獲新台馬輪來電通報，一名女子報案，鞋子被人拿走，欲出艙門尋找時，有一名男子將鞋子丟回後離開，經查看鞋內發現鞋子裡有殘留精液，隨即請船務人員協助報案。經船方查詢情形後，施男坦承犯行，躲女臥鋪間迅速打手槍，表明願意賠償。

警方說，新台馬輪昨天下午4時20分泊靠轄內西2碼頭，因案發地點於外海、非總隊轄區。基隆海巡隊三組上船處理，組主任李逸達表示，昨晚訊後依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。

被偷走鞋子的女乘客在threads貼文指出，她睡的是新台馬輪男賓止步的女性專區，她躺著滑手機時，餘光中發現少了一隻鞋子，她拉開床簾果然發現不見了一隻。她要去櫃台途中，就有人把那隻鞋子丟到走道上，她說，拿起來一看裡面有疑似「洨」的不明液體。

該女拿著鞋子向櫃台反映，船員也傻眼，女船員向她說沒有監視器很難查，但突有一阿兵哥靠近說是他射的，會負責賠償。

船上工作人員要女乘客把鞋子用塑膠袋包起來當證據，改拿人字拖給她穿。女乘客說，從小到大都搭這船，第一次遇到這麼離譜的事。

阿兵哥搭新台馬輪闖女性專區偷女鞋… 射精液，竊盜、毀損函辦。記者游明煌／攝影
阿兵哥搭新台馬輪闖女性專區偷女鞋… 射精液，竊盜、毀損函辦。記者游明煌／攝影

鞋子 基隆港

延伸閱讀

影／男慣犯闖入豐原民宅行竊...手上赫見菜刀 警速逮歸案

新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體 晚間移送法辦

東指部證實…1軍人闖新台馬輪女性專區「偷鞋猥褻」 移送法辦

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

相關新聞

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒有性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

東引指揮部施姓下士昨休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客鞋子，並在鞋內射有「精液」後丟到走道，女子到...

「妳是不是要穿比基尼？」女性平講師被女下屬控性騷案成立

彰化某機構兼任性平講師的一名女主任竟在辦公室對女下屬說，「妳是不是要穿比基尼，別人就能看到妳漂亮的刺青」、「那你都不能穿...

憂鬱女被蹂躪卻遭家人誤會「自願的」 惡狼二審仍判3年10月刑

男子李懷祖在新店碧潭攀搭一名女子，以請喝飲料為由邀對方上機車，卻載至一間土地公廟旁強吻、指侵，被害人不甘受辱而報警，台北...

北車性侵案！立委籲設軌道警察局 警政署長允研議

台北車站發生通緝犯性侵女子案，警政署長張榮興昨表示，事發後鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫、見警率，還有守望...

北車性侵影像外流傳播 石崇良：查明嚴懲

北車日前發生通緝犯性侵女子案，有媒體事後播出疑為民眾錄下案發情況、揭露加害人與被害人關係、被害女子國籍等資訊；衛福部長石...

藝人「NONO」遭控性侵害6女 二審出庭一語不發

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。