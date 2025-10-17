聽新聞
阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒有性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜
東引指揮部施姓下士昨休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客鞋子，並在鞋內射有「精液」後丟到走道，女子到櫃台反映並報案，基隆海巡隊昨晚訊後認為沒有構成性騷擾，因犯嫌坦承犯案並願賠償，依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。
基隆港警察總隊老碼頭中隊昨接獲新台馬輪來電通報，一名女子報案，鞋子被人拿走，欲出艙門尋找時，有一名男子將鞋子丟回後離開，經查看鞋內發現鞋子裡有殘留精液，隨即請船務人員協助報案。經船方查詢情形後，施男坦承犯行，躲女臥鋪間迅速打手槍，表明願意賠償。
警方說，新台馬輪昨天下午4時20分泊靠轄內西2碼頭，因案發地點於外海、非總隊轄區。基隆海巡隊三組上船處理，組主任李逸達表示，昨晚訊後依竊盜、毀損罪嫌函送檢方偵辦。
被偷走鞋子的女乘客在threads貼文指出，她睡的是新台馬輪男賓止步的女性專區，她躺著滑手機時，餘光中發現少了一隻鞋子，她拉開床簾果然發現不見了一隻。她要去櫃台途中，就有人把那隻鞋子丟到走道上，她說，拿起來一看裡面有疑似「洨」的不明液體。
該女拿著鞋子向櫃台反映，船員也傻眼，女船員向她說沒有監視器很難查，但突有一阿兵哥靠近說是他射的，會負責賠償。
船上工作人員要女乘客把鞋子用塑膠袋包起來當證據，改拿人字拖給她穿。女乘客說，從小到大都搭這船，第一次遇到這麼離譜的事。
