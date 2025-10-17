快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

憂鬱女被蹂躪卻遭家人誤會「自願的」 惡狼二審仍判3年10月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子李懷祖在新店碧潭攀搭一名女子，以請喝飲料為由邀對方上機車，卻載至一間土地公廟旁強吻、指侵，被害人不甘受辱而報警，台北地檢署依強制性交罪起訴。被害人表示，本身有憂鬱症，事發後會想輕生，也會做惡夢，家人還以為她是「自願的」，覺得很倒楣。台北地院判李3年10月徒刑，案經上訴，台灣高等法院16日駁回。

李已婚，從事粗活，有竊盜、洗錢防制法、毒品前科。

2023年8月29日早上9點，李懷祖見一名女子獨處，他藉機搭訕，以請喝飲料為由將她載至偏僻處。李不顧女子反抗，將她壓在土地公廟旁的椅子上，還摑對方臉頰、觸摸胸部、強吻，並指侵她。被害人遭性侵後，向新北市警新店分局報案。

李懷祖落網時辯稱「不知情、無此事，驗DNA就知道了」，甚至在北院準備程序庭時狡稱「只有在外撫摸，趁不注意摸外陰部」，直到審理時才坦承犯案。

被害人表示，事情發生後，她有去看心理醫師、服藥，也害怕一個人獨行，卻還被家人誤會她是「自願的」，非常委屈。她說，如果李有賠償，她願意給對方機會，如未彌補，請法院依法判決。

因李認罪，加上有新店分局偵查隊警員職務報告、耕莘醫院拍攝被害人身體傷害相關影像紀錄佐證，北院認為李犯行明確。北院認為李為了滿足私慾而性侵，法紀觀念淡薄，也使被害人身心受創，但他可能是吸完毒後才找被害人兜風，加上入監無力賠償，判他3年10月刑。

高院審理後認為一審認事用法無違誤，16日判上訴駁回。

男子李懷祖在新店強吻、指侵路邊獨處的女子，台北地院判他3年10月徒刑，案經上訴，台灣高等法院16日駁回。示意圖／聯合報系資料照
被害人 性侵

